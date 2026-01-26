México agradece a Brasil por resguardar su embajada en Perú tras ruptura diplomática

Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo La mandataria confirmó que Brasil asumió la protección de la embajada mexicana en Lima, con aval del gobierno peruano, luego de la ruptura de relaciones provocada por el asilo otorgado a Betssy Chávez (Moisés Pablo Nava)

La presidente, Claudia Sheinbaum, informó desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, que el Gobierno de Brasil aceptó hacerse cargo del resguardo de la embajada mexicana en Perú, después de que ese país rompiera relaciones diplomáticas con México por el asilo concedido a la ex primera ministra Betssy Chávez.

La mandataria explicó que, tras la salida del personal diplomático mexicano, era necesario garantizar la protección de las instalaciones conforme a los protocolos internacionales; señaló que una de las vías previstas en estos casos es que un país amigo asuma el resguardo y en este escenario fue Brasil quien aceptó esa responsabilidad, con el consentimiento del gobierno peruano.

Sheinbaum recordó que Betssy Chávez permanece aún dentro de la embajada mexicana en Lima y que, hasta ahora, no se le ha otorgado el salvoconducto que le permita abandonar el recinto. Detalló que Chávez se refugió en la sede diplomática tras salir de Perú y que su situación legal sigue sin resolverse.

México rompe relaciones con Perú luego de darle asilo político a primera ministra Betssy Chávez

La presidenta también explicó que la ruptura de relaciones, anunciada a finales de 2025 por el gobierno peruano, implicó el retiro del embajador y del personal diplomático mexicano, dejando a México sin representación oficial en ese país, aunque las instalaciones continúan bajo protección.

Según relató, a nivel internacional existen reglas claras para estos casos, que obligan a garantizar la seguridad de las embajadas aun cuando no haya vínculos diplomáticos formales. En ese marco, Brasil asumió el cuidado del inmueble donde permanece la exfuncionaria peruana.

La crisis diplomática se detonó luego de que el gobierno de transición de Perú, encabezado por José Jerí, anunciara la ruptura de relaciones con México tras el asilo otorgado a Chávez, quien fue condenada posteriormente a 11 años y cinco meses de prisión por su participación en el fallido intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo.

Sheinbaum subrayó que su gobierno seguirá informando sobre la evolución del caso y reiteró el agradecimiento al gobierno brasileño por asumir el resguardo de la embajada mexicana en territorio peruano.