¿Quién es Lucero Ibarra, la nueva directora del CIDE?

La Dra. Lucero Ibarra Rojas fue nombrada directora general interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), A.C., y estará encargada de atender los asuntos correspondientes al cargo, “en tanto no se designe definitivamente a la nueva persona titular de la Dirección General del Centro Público de Investigación o un nuevo interinato”, detalló el documento emitido por la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).
Esto ocurre tras la destitución de Antonio Romero Tellaeche del cargo de director del CIDE, luego de una serie de polémicas que iniciaron con la irregularidad de su llegada al organismo en 2021 y las denuncias e inconformidades, tanto de la comunidad estudiantil como académica.
¿Quién es Lucero Ibarra Rojas, nueva directora del CIDE?
El relevo de Lucero Ibarra Rojas, como directora general interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), entrará en vigor este martes 27 de enero.
La profesora e investigadora, doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad de Milán, iniciará sus labores en el cargo en solo unos días, por lo que te contamos un poco sobre su experiencia y perfil profesional.
De acuerdo a la Biblioteca Jurídica Virtual y la plataforma de Estudios Empíricos del Derecho de la UNAM; La nueva directora interina del CIDE obtuvo los grados de maestra en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica (IISJ) de Oñati y de licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).
Además, la actual directora de la institución del Estado mexicano, especializada en ciencias sociales, que pertenece al Sistema de Centros Públicos de La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), ha sido profesora en diversas instituciones, incluyendo el CIDE, la UMSNH y el IISJ.
Lucero Ibarra es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y también fue integrante electa de la Junta de Gobierno y secretaria general del Comité de Investigación en Sociología Jurídica (RCSL) de la Asociación Internacional de Sociología (ISA).
En el ámbito editorial, Ibarra Rojas se desempeñó como editora general de la revista internacional "Sortuz Oñati Journal of Emergent Socio-Legal Studies."
Es integrante fundadora de la Red de Sociología Jurídica en América Latina y el Caribe, así como del Colectivo Emancipaciones de Estudios Críticos del Derecho y las Humanidades.
La actual titular interina del CIDE es corresponsable del proyecto “CALEIDOSCOPIO. Innovaciones políticas y jurídicas de las comunidades indígenas que ejercen autogobierno para la transformación intercultural del Estado mexicano”, un proyecto grupal de tres años aprobado en la Convocatoria Ciencia de Frontera 2019 del Conacyt.
¿Por qué sustituyeron al antiguo director del CIDE?
La salida de Antonio Romero Tellaeche se dio tras un prolongado periodo de conflicto interno en el CIDE, marcado por protestas, paros y pronunciamientos públicos de estudiantes, académicos e investigadores que cuestionaron su gestión y la forma en que asumió el cargo en 2021.
A ello se sumaron denuncias formales por presuntos actos de violencia de género dentro de la institución, así como señalamientos sobre el deterioro del clima académico.
En 2025, Romero Tellaeche recibió una denuncia en su contra por violencia de género dentro de la institución, impulsada por un grupo de investigadoras pertenecientes al CIDE.
Tras su destitución, este 26 de noviembre, Rosaura Ruiz, titular de la Secihti, nombró a Lucero Ibarra como nueva directora interina.
La destitución y el nombramiento de una directora interina busca estabilizar la vida institucional mientras se define una nueva titularidad.
Comunidad del CIDE respalda a Lucero Ibarra como directora interina
De acuerdo con un comunicado emitido este 26 de enero, varios integrantes de la comunidad del CIDE emitieron su “completo apoyo” a la Dra. Lucero Ibarra Rojas, la profesora e investigadora nombrada como directora interina del instituto por Rosaura Ruiz Gutiérrez. En el comunicado, agradecieron la gestión y la disposición de la Secretaría para escuchar a la comunidad.
A continuación, la lista de integrantes de la comunidad del CIDE que apoyan el nombramiento de la Dra. Ibarra Rojas como directora general interina:
- Aldo Ponce Ugolini
- Alejandro Elizondo Cordero
- Alexander Elbittar
- Alfonso Miranda
- Andreas Murr
- Andrew Paxman
- Antonio Jiménez Martínez
- Brenta Valdés Corona
- Camila Pastor
- Carlos Heredia Zubieta
- Carlos Pérez Ricart
- Catherine Andrews
- Catherine Vézina
- Celine FA González Schont
- Christian Velasco Reyes
- Christina Boyes
- Clara García Ayluardo
- Claudia Sámano Robles
- Daniel Ventosa Santaularia
- David Arellano Gault
- David Miklos Landesmann
- Elena Sánchez Montijano
- Elizabeth Pérez-Chiques
- Emma Nakatani Sánchez
- Emmanuel Chávez Jiménez
- Ericka Rascón Ramírez
- Érika Ruiz Sandoval
- Eva Arceo Gómez
- Fabiola Mora Hernández
- Fausto Hernández Trillo
- Francisco Cabrera Hernández
- Gerardo Maldonado Hernández
- Gisela López Parra
- Gonzalo Castañeda Ramos
- Guillermo Cejudo Ramírez
- Gustavo del Ángel Mobarak
- Guus Zwitser
- Héctor Núñez
- Henio Hoyo Prohuber
- Heriberto Díaz Vázquez
- Hypatia Becerra Quintero
- Iliana Quintanar Zárate
- Itza Curiel
- Jaqueline Hernández Flores
- Javier Aparicio
- Javier Reyes Martínez
- Jimena Moreno González
- Jean Meyer
- Jorge Ordelin Font
- Julieta Flores Muñoz
- Kaniska Dam
- Laura Guillen Rodríguez
- Laura Sagert
- Liliana González Viveros
- Luis Medina Peña
- Luz María Hernández Meneses
- Marcela Pomar
- Margarita Silva
- María Elena Quintana Garay
- María Inclán
- Melissa Labougle Martínez
- Mercedes Albornoz
- Michael K. Bess
- Natalia Cervantes
- Nicolás Dip
- Ricardo Massa Roldán
- Rodrigo Meneses Reyes
- Rodrigo Velásquez López Velarde
- Sara Hidalgo Garza
- Sergio Cárdenas
- Soledad Jiménez Tovar
- Sonia Di Giannatale
- Tatiana Alfonso Sierra
- Verónica Pérez Castillo
- Ximena Medellín Urquiaga
- Yadira Peralta Torres
- Zayra López Ixta
- Luis Ángel Carillo Amaya
- Maite Guijarro
- Pablo Mijangos y González
- Rodrigo Castro Cornejo
- Sandra Ley Gutiérrez
- Yolanda Muñoz
Antiguos profesores y alumnos
- Adán Amajac Martínez del Valle
- Alejandra Ríos Cazares
- Carlos Bravo Regidor
- Catalina Pérez Correa
- César Monter
- Diego Robles Micher
- Eduardo Muñiz
- Guadalupe Álvarez Rascón
- Jorge Schiavon Uriegas
- José Antonio Caballero Juárez
- Joy Langston
- Karla Prudencio
- Lorena Ruano Gómez
Tanto antiguos profesores como actuales miembros del CIDE reforzaron y emitieron públicamente su apoyo a Ibarra Rojas, señalando que “tiene los méritos y la capacidad para guiar a la institución con el fin de garantizar la educación pública de calidad y la investigación al servicio del país”, expresaron en un comunicado emitido desde la Ciudad de México y Aguascalientes.