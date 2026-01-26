¿Quién es Lucero Ibarra, la nueva directora del CIDE?

Nuevo relevo en el CIDE Lucero Ibarra asume la dirección interina (CIDE)

La Dra. Lucero Ibarra Rojas fue nombrada directora general interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), A.C., y estará encargada de atender los asuntos correspondientes al cargo, “en tanto no se designe definitivamente a la nueva persona titular de la Dirección General del Centro Público de Investigación o un nuevo interinato”, detalló el documento emitido por la Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Esto ocurre tras la destitución de Antonio Romero Tellaeche del cargo de director del CIDE, luego de una serie de polémicas que iniciaron con la irregularidad de su llegada al organismo en 2021 y las denuncias e inconformidades, tanto de la comunidad estudiantil como académica.





¿Quién es Lucero Ibarra Rojas, nueva directora del CIDE?

El relevo de Lucero Ibarra Rojas, como directora general interina del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), entrará en vigor este martes 27 de enero.

La profesora e investigadora, doctora en Derecho y Sociedad por la Universidad de Milán, iniciará sus labores en el cargo en solo unos días, por lo que te contamos un poco sobre su experiencia y perfil profesional.

De acuerdo a la Biblioteca Jurídica Virtual y la plataforma de Estudios Empíricos del Derecho de la UNAM; La nueva directora interina del CIDE obtuvo los grados de maestra en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica (IISJ) de Oñati y de licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Además, la actual directora de la institución del Estado mexicano, especializada en ciencias sociales, que pertenece al Sistema de Centros Públicos de La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), ha sido profesora en diversas instituciones, incluyendo el CIDE, la UMSNH y el IISJ.

Lucero Ibarra es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y también fue integrante electa de la Junta de Gobierno y secretaria general del Comité de Investigación en Sociología Jurídica (RCSL) de la Asociación Internacional de Sociología (ISA).

En el ámbito editorial, Ibarra Rojas se desempeñó como editora general de la revista internacional "Sortuz Oñati Journal of Emergent Socio-Legal Studies."

Es integrante fundadora de la Red de Sociología Jurídica en América Latina y el Caribe, así como del Colectivo Emancipaciones de Estudios Críticos del Derecho y las Humanidades.

La actual titular interina del CIDE es corresponsable del proyecto “CALEIDOSCOPIO. Innovaciones políticas y jurídicas de las comunidades indígenas que ejercen autogobierno para la transformación intercultural del Estado mexicano”, un proyecto grupal de tres años aprobado en la Convocatoria Ciencia de Frontera 2019 del Conacyt.





¿Por qué sustituyeron al antiguo director del CIDE?

La salida de Antonio Romero Tellaeche se dio tras un prolongado periodo de conflicto interno en el CIDE, marcado por protestas, paros y pronunciamientos públicos de estudiantes, académicos e investigadores que cuestionaron su gestión y la forma en que asumió el cargo en 2021.

A ello se sumaron denuncias formales por presuntos actos de violencia de género dentro de la institución, así como señalamientos sobre el deterioro del clima académico.

En 2025, Romero Tellaeche recibió una denuncia en su contra por violencia de género dentro de la institución, impulsada por un grupo de investigadoras pertenecientes al CIDE.

Tras su destitución, este 26 de noviembre, Rosaura Ruiz, titular de la Secihti, nombró a Lucero Ibarra como nueva directora interina.

La destitución y el nombramiento de una directora interina busca estabilizar la vida institucional mientras se define una nueva titularidad.

Comunidad del CIDE respalda a Lucero Ibarra como directora interina

De acuerdo con un comunicado emitido este 26 de enero, varios integrantes de la comunidad del CIDE emitieron su “completo apoyo” a la Dra. Lucero Ibarra Rojas, la profesora e investigadora nombrada como directora interina del instituto por Rosaura Ruiz Gutiérrez. En el comunicado, agradecieron la gestión y la disposición de la Secretaría para escuchar a la comunidad.

A continuación, la lista de integrantes de la comunidad del CIDE que apoyan el nombramiento de la Dra. Ibarra Rojas como directora general interina:

Aldo Ponce Ugolini

Alejandro Elizondo Cordero

Alexander Elbittar

Alfonso Miranda

Andreas Murr

Andrew Paxman

Antonio Jiménez Martínez

Brenta Valdés Corona

Camila Pastor

Carlos Heredia Zubieta

Carlos Pérez Ricart

Catherine Andrews

Catherine Vézina

Celine FA González Schont

Christian Velasco Reyes

Christina Boyes

Clara García Ayluardo

Claudia Sámano Robles

Daniel Ventosa Santaularia

David Arellano Gault

David Miklos Landesmann

Elena Sánchez Montijano

Elizabeth Pérez-Chiques

Emma Nakatani Sánchez

Emmanuel Chávez Jiménez

Ericka Rascón Ramírez

Érika Ruiz Sandoval

Eva Arceo Gómez

Fabiola Mora Hernández

Fausto Hernández Trillo

Francisco Cabrera Hernández

Gerardo Maldonado Hernández

Gisela López Parra

Gonzalo Castañeda Ramos

Guillermo Cejudo Ramírez

Gustavo del Ángel Mobarak

Guus Zwitser

Héctor Núñez

Henio Hoyo Prohuber

Heriberto Díaz Vázquez

Hypatia Becerra Quintero

Iliana Quintanar Zárate

Itza Curiel

Jaqueline Hernández Flores

Javier Aparicio

Javier Reyes Martínez

Jimena Moreno González

Jean Meyer

Jorge Ordelin Font

Julieta Flores Muñoz

Kaniska Dam

Laura Guillen Rodríguez

Laura Sagert

Liliana González Viveros

Luis Medina Peña

Luz María Hernández Meneses

Marcela Pomar

Margarita Silva

María Elena Quintana Garay

María Inclán

Melissa Labougle Martínez

Mercedes Albornoz

Michael K. Bess

Natalia Cervantes

Nicolás Dip

Ricardo Massa Roldán

Rodrigo Meneses Reyes

Rodrigo Velásquez López Velarde

Sara Hidalgo Garza

Sergio Cárdenas

Soledad Jiménez Tovar

Sonia Di Giannatale

Tatiana Alfonso Sierra

Verónica Pérez Castillo

Ximena Medellín Urquiaga

Yadira Peralta Torres

Zayra López Ixta

Luis Ángel Carillo Amaya

Maite Guijarro

Pablo Mijangos y González

Rodrigo Castro Cornejo

Sandra Ley Gutiérrez

Yolanda Muñoz

Antiguos profesores y alumnos

Adán Amajac Martínez del Valle

Alejandra Ríos Cazares

Carlos Bravo Regidor

Catalina Pérez Correa

César Monter

Diego Robles Micher

Eduardo Muñiz

Guadalupe Álvarez Rascón

Jorge Schiavon Uriegas

José Antonio Caballero Juárez

Joy Langston

Karla Prudencio

Lorena Ruano Gómez

Tanto antiguos profesores como actuales miembros del CIDE reforzaron y emitieron públicamente su apoyo a Ibarra Rojas, señalando que “tiene los méritos y la capacidad para guiar a la institución con el fin de garantizar la educación pública de calidad y la investigación al servicio del país”, expresaron en un comunicado emitido desde la Ciudad de México y Aguascalientes.