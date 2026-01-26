Sheinbaum indica que Ryan Wedding se entregó; niega operaciones estadounidenses en México

Ryan Wedding siendo trasladado por agentes del FBI (@DataIsKnowldge/X)

La presidenta Claudia Sheinbaum negó este lunes que el ex olímpico y narcotraficante canadiense, Ryan Wedding fuera capturado en México por fuerzas estadounidenses asegurando que se entrego de manera “voluntaria” y que en el territorio mexicano no hay “operaciones conjuntas” en materia de seguridad con Estados Unidos.

“Wedding se presentó ante la embajada de EU por considerar, que era mejor su entrega que seguir bajo persecución. Tiene que quedar muy claro que no hay operaciones conjuntas en México”, indicó desde la Mañanera del Palacio Nacional.

Asimismo, reiteró que agencias como el FBI tienen “muy claras sus limitaciones” establecidas por la Constitución del país.

“Lo que hay es coordinación respecto a información de uno y de otro lado, pero no hay operaciones conjuntas en México, no permitiríamos eso, no estamos de acuerdo con ello. Se lo he manifestado varias veces de manera personal al presidente Trump”, precisó.

Sheinbaum enfatizó que el exatleta se entregó de forma “voluntaria” ante la embajada estadounidense tras estar escondido en México por más de una década.

Como prueba de estas declaraciones, puntualizó en una publicación en redes sociales de Wedding donde explicó que se entregó a las autoridades en busca de “un proceso justo”.

Aunque el director del FBI, Kash Patel, hizo referencia a la existencia de un operativo bilateral, la mandataria recordó que este extremo fue negado por el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, así como por el embajador estadounidense, Ronald Johnson.

Ryan Wedding enfrenta cargos de tráfico de cocaína y asesinato en Estados Unidos, donde era uno de los fugitivos más buscados por el FBI.