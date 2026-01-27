Beca Rita Cetina 2026: ¿Cuándo inicia la nueva etapa de registro? Conoce cuáles son las fechas oficiales para el registro de la Beca Rita Cetina este 2026 para alumnos de primaria (Imagen hecha con IA y Beca Rita Cetina)

Ya fueron confirmadas las fechas de registro para la Beca Rita Cetina este 2026 para alumnos de primaria. Conoce cuándo podrás registrarlos y los pasos para inscribirlos a este programa.

La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina es uno de los Programas para el Bienestar promovido por el Gobierno de México con el objetivo de apoyar económicamente a las familias y fomentar la permanencia escolar de los menores.

Durante el 2025, este programa estaba dirigido únicamente para alumnos de secundaria y este 2026 se expandirá para también apoyar a familias con menores que cursen la primaria.

¿De cuánto es el pago para la Beca Rita Cetina?

Para los alumnos de primera, el apoyo económico constará de un único pago anual de $2,500 pesos mexicanos por cada alumna o alumno inscrito con el objetivo de ayudar a las familias con el gasto de útiles escolares y uniformes.

A diferencia de los alumnos de secundaria, quienes a través de esta beca reciben de manera bimestral $1,900 pesos durante el ciclo escolar.

¿Cuándo comienza el registro para la Beca Rita Cetina?

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez ha confirmado en sus redes sociales que el registro para la Beca Rita Cetina para alumnos de primaria comenzará en febrero.

El registro se llevará a cabo una vez que hayan finalizado las asambleas informativas que se realizan en todas las escuelas públicas. En estas podrás conocer los requisitos y pasos para registrar, además de poder resolver cualquier duda que tengas referente a la beca.

Tras finalizar las asambleas informativas, igualmente en febrero, se habilitará el portal web para que puedas registrar a los menores en línea.

Para conocer la fecha exacta de cada asamblea informativa en la escuela de cada niño, se pegarán carteles con la fecha y hora en que se llevarán a cabo.

¿Cuáles son los requisitos para la Beca Rita Cetina?

Para que una familia pueda ser beneficiaria de la Beca Rita Cetina necesita cumplir con los siguientes requisitos:

Tener algún hijo o hija inscrita en una escuela primaria pública de modalidad escolarizada.

No recibir de manera simultánea otra beca educativa para el mismo fin otorgada por alguna dependencia o entidad de la Administración Pública Federal.

¿Cuáles son los documentos para la beca Beca Rita Cetina?

Al momento de iniciar el registro en línea, aquí te decimos cuáles son los documentos que se solicitarán para poder completarlo:

De la madre, padre o tutor:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Identificación oficial digitalizada

Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses)

Del estudiante o estudiantes a registrar:

CURP

Clave de Centro de Trabajo de su escuela

Tras finalizar el registro y sea validada la información ingresada, se procederá con la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar para que posteriormente ahí puedan recibir su pago.