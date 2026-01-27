Cancún, destino turístico internacional favorito: United

Cancún, destino turístico favorito de los seguidores de Trump Elizabeth Ruiz/Cuartoscuro (Elizabeth Ruiz)

De acuerdo con los datos de la aerolínea estadounidense United, este martes dio a conocer en sus redes sociales que Cancún se colocó como el segundo destino turístico internacional con más reservas aéreas sobre todo en aquellos estados que votaron por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones presidenciales de 2024. Mientras que Londres resultó el primer destino favorito de los clientes de dicha aerolínea.

Desde el primer mandato de Donald Trump, sus seguidores se concentran en Oregon, Idaho, Montana, Luisana, Colorado, Misisipi, Illinois, Iowa, Texas, Oklahoma, Kansas, Nebraska, Colorado, Dakota del Norte Wyoming y Dakota del Sur, estados en donde United acumuló más reservas aéreas hacia Cancún durante 2025.

En cambio, al oeste y el este de ese país las preferencias se inclinaron por destinos de Europa y Asia: Londres, Roma, París, Frankfurt y Tokio.

Además, la Ciudad de México se posicionó en el séptimo lugar del top ten de reservas internacionales de la aerolínea, con el estado de Luisiana con el mayor de reserva.

