INAPAM confirma descuentos en febrero 2026 para predial, agua y transporte: guía práctica de beneficios

Este febrero 2026, la credencial del INAPAM te puede ayudar a pagar menos en predial, agua y transporte. Aquí te explicamos cómo aprovechar estos beneficios. Siempre que se cumplan los requisitos y se presente la credencial del INAPAM al momento de pagar o acceder a los servicios.

En un país donde la economía familiar a menudo exige decisiones difíciles, cualquier alivio en gastos cotidianos se vuelve una pequeña victoria.

¿Qué descuentos ofrece el INAPAM en 2026?

En al menos 16 entidades del país, autoridades locales han ratificado que las personas adultas mayores con credencial INAPAM pueden acceder a descuentos significativos de hasta el 50% en el pago del impuesto predial y del servicio de agua potable.

Estados como Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, entre otros, han confirmado estos apoyos, aunque el porcentaje exacto y los requisitos específicos varían según el municipio o ayuntamiento.

Tarifas preferenciales y transporte público

Además de los descuentos en servicios básicos, la credencial del INAPAM también permite acceder a tarifas preferenciales, e incluso gratuidad en ciertas rutas, en el transporte público.

En la Ciudad de México, por ejemplo, este beneficio permite que las personas mayores puedan usar sin costo servicios como el Metro, Trolebús, Tren Ligero, Cablebús y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) únicamente mostrando su credencial INAPAM.

Para el Metrobús, la gratuidad suele aplicar para quienes tienen 70 años o más, aunque con la credencial también hay tarifas reducidas en muchas rutas urbanas y sistemas públicos.

Requisitos para acceder a los beneficios

El trámite de la credencial del INAPAM es gratuito y puede realizarse en cualquier momento del año en los módulos del instituto o en oficinas de la Secretaría del Bienestar. Para obtenerla se necesita:

Tener 60 años cumplidos o más.

Presentar una identificación oficial vigente con fotografía.

Contar con tu CURP.

Entregar un comprobante de domicilio reciente.

Llevar dos fotografías tamaño infantil.

En muchos casos, la credencial se entrega el mismo día del trámite y los beneficios pueden utilizarse de inmediato.

Contar con apoyos en servicios indispensables como el agua, el predial y el transporte puede significar menos preocupaciones y más movilidad para disfrutar la vida diaria con autonomía y seguridad.