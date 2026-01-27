Profeco alerta por fallas en más de mil motocicletas Polaris e Indian

Scout Sixty Bobber indian motorcycle

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó sobre un llamado a revisión emitido por Polaris Sales México e Indian Motorcycle, que involucra a 1,313 motocicletas de distintos modelos debido a posibles fallas que podrían representar un riesgo para los usuarios.

De acuerdo con la dependencia, 530 unidades de los modelos Scout 2025 y Scout Sixty 2025 presentan un posible error en el indicador de marcha, el cual podría mostrar incorrectamente la posición Neutral, falla que podría ocasionar un movimiento involuntario del vehículo, aumentando el riesgo de accidentes, choques y/o lesiones graves. Como medida correctiva, la empresa se hará cargo de el total del precio de la mano de obra necesaria para la revisión, remoción o instalación de los componentes requeridos.

Asimismo, se emitió una segunda alerta para 783 unidades del modelo Scout 1250 año 2025, debido a posibles fallas en el Módulo de Control del Motor (ECM), el Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS) y el Módulo de Control de Puerta de Enlace (GCM) ya que estos desperfectos podrían afectar el desempeño y la seguridad del vehículo. Para atender esta situación, Polaris actualizará el software de las motocicletas involucradas sin costo para los propietarios, con el objetivo de mejorar su funcionamiento y reducir riesgos.

La empresa notificará a las personas consumidoras mediante correo electrónico y cartas enviadas a sus domicilios, además de poner a disposición su sitio web: www.polarismexico.com

La campaña permanecerá vigente hasta que el 100% de las unidades afectadas haya sido atendido.

Finalmente, la Profeco informó que dará seguimiento al cumplimiento del llamado y recordó sus canales de atención al consumidor: