Respalda comisión de Corredor Interoceánico en Senado investigación de FGR; no se detendrá este proyecto

El presidente de la comisión Especial de Seguimiento al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, del Senado, Antonino Morales

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento e Impulso al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec en el Senado, Antonino Morales respaldó los resultados de la investigación que realizó la Fiscalía General de la República y aseveró que este evento no detendrá un proyecto estratégico para el desarrollo del sur-sureste y para México.

Por el contrario—agregó-- nos obliga a reforzar los más altos estándares.

De hecho, el legislador oaxaqueño aseveró que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya se gestiona la certificación internacional de vías y convoyes para blindar la seguridad operativa de este corredor logístico, clave para el Plan México y la consolidación de nuestro país como un actor protagónico en el comercio mundial.

Este martes, la FGR responsabilizó al maquinista del Tren Interoceánico que descarriló el pasado 28 de diciembre en Oaxaca y atribuyó al exceso de velocidad, el ese accidente.

Los datos técnicos e imparciales de la investigación, basados en el análisis de la caja negra y peritajes exhaustivos, son contundentes: la causa del siniestro fue el exceso de velocidad operativa, estableció el legislador

Detalló que la FGR confirmó que el tren circulaba a 65 kilómetros por hora en una curva donde el límite máximo era de 50 km/h.

Asimismo, las inspecciones realizadas no encontraron daños en los rieles, la balasta u otros componentes de la infraestructura ferroviaria distintos a los propios del impacto.

“Ratificamos nuestra confianza en el trabajo de la FGR para que se sigan todos los procesos y se finquen las responsabilidades que marque la ley”, añadió.

Tampoco se hallaron fallas mecánicas en las ruedas, sistemas de acople o frenos del convoy.

“Estos hallazgos despejan cualquier sombra de duda interesada sobre la calidad y seguridad de la obra física del Corredor”, afirmó

Morales Toledo defendió que la investigación, transparente y expedita demuestra que la infraestructura construida y el material rodante se encontraban en perfecto estado y operación.

“Ante los hechos, cualquier acusación de negligencia en la construcción carece de sustento y busca politizar una tragedia que debe unirnos en la búsqueda de la justicia”, indicó

El legislador destacó que, desde el primer momento, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estableció como prioridad absoluta la atención a las víctimas y sus familias, garantizando una investigación exhaustiva y una reparación integral del daño.