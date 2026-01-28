¿Abrirán los bancos este lunes 2 de febrero? Esto se sabe hasta el momento

Cierre masivo de bancos en México 2025: esto es todo lo que debes saber para prevenirte

Una noticia que puede tomar por sorpresa a miles de clientes bancarios es el anuncio de que todas las sucursales bancarias del país permanecerán cerradas la próxima semana, incluidos nombres que forman parte del día a día de los usuarios como Banamex, BBVA México y Banco Azteca.

Aunque las sucursales tradicionales no recibirán clientes ni realizarán operaciones presenciales, importantes detalles sobre servicios alternativos pueden aliviar la agenda financiera de quienes necesiten mover dinero o resolver trámites en esos días.

¿Cuándo y por qué cierran los bancos en México?

El lunes 2 de febrero de 2026 fue decretado como día de descanso obligatorio conforme a la Ley Federal del Trabajo, debido a la conmemoración del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917. Si bien la fecha original es el 5 de febrero, cada año se traslada al primer lunes del mes para favorecer los fines de semana largos.

Esta medida implica que todas las sucursales bancarias —ya sean de bancos privados o públicos— suspenderán sus actividades en ventanilla. De esta manera, instituciones como Banamex, BBVA México y Banco Azteca invitan a sus clientes a anticipar sus trámites y movimientos antes de ese día para evitar contratiempos.

Cierre masivo de bancos en México: fechas, horarios y todo lo que debes saber al respecto

¿Qué servicios sí estarán disponibles en los bancos este 2 de febrero?

Aunque las puertas de las sucursales permanecerán cerradas, no significa que todos los servicios financieros dejarán de funcionar:

Cajeros automáticos (ATM): seguirán operativos, aunque existe el riesgo de que falte dinero si no se repone durante tres días seguidos de cierre.

Banca en línea y apps móviles: los clientes podrán usar sus plataformas digitales para consultar saldos, hacer pagos de servicios o transferencias.

Operaciones interbancarias: deben considerarse con cautela: algunas transferencias entre bancos distintos podrían reflejarse hasta el siguiente día hábil, es decir, el martes 3 de febrero.

Planificar con anticipación puede hacer la diferencia entre una semana tranquila y una en la que se acumulan pendientes financieros. Por lo que las principales recomendaciones para este puente son anticipar retiros en efectivo, realizar transferencias importantes con tiempo y verificar servicios en banca digital y confirmar que tu app bancaria funcione correctamente