¿Quiénes son los diputados que atacaron a balazos en Sinaloa?

CDMXA — El partido Movimiento Ciudadano condenó y exigió una pronta investigación tras el ataque armado que sufrió su coordinador en Sinaloa, Sergio Torres Félix, y a la legisladora Elizabeth Montoya.

El autodenominado partido naranja, que lidera el excandidato a la Presidencia, Jorge Álvarez Máaynez, se pronunció por una inmediata, seria y exhaustiva indagatoria a las autoridades de seguridad y procuración de justicia de la entidad.

“Desde Movimiento Ciudadano condenamos el ataque armado a nuestro coordinador en Sinaloa, Sergio Torres Félix y nuestra legisladora Elizabeth Montoya. Exigimos a las autoridades una investigación inmediata, seria y exhaustiva, y que no haya impunidad”, manifestó el partido a través de sus redes sociales.

En menos de un año, militantes y políticos de MC han sido blanco de ataques con alto poder de fuego, como en noviembre pasado, cuando Gildardo Maldonado, salió ileso de una ráfaga de balas días antes de asumir el cargo como alcalde de Jaltipan de Morelos, Veracruz.