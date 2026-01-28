Atentado en Sinaloa: balean a dos diputados de Movimiento Ciudadano

Atentado en Culiacán La camioneta recibió múltiples impactos de bala dejando heridos a los dos diputados y la persona que manejaba.

Un nuevo episodio de violencia política se vivió este miércoles 28 de enero en Culiacán contra dos miembros de Movimiento Ciudadano. Se trata de los diputados Sergio Torres y Eli Montoya, quienes fueron atacados a balazos en el centro de la ciudad. Los primeros reportes indican que ambos se encuentran heridos pero con vida.

Desde Movimiento Ciudadano condenamos el ataque armado a nuestro coordinador en Sinaloa, Sergio Torres Félix y nuestra legisladora Elizabeth Montoya.



Exigimos a las autoridades una investigación inmediata, seria y exhaustiva, y que no haya impunidad. — Movimiento Ciudadano | Movimiento Naranja (@MovCiudadanoMX) January 28, 2026

Balean a diputados de MC en Culiacán

De acuerdo con reportes preliminares, el incidente se registró alrededor de las 12:50 horas en el Paseo Niños Héroes, conocido como Malecón Viejo, a la altura de la avenida Domingo Rubí y cerca de las oficinas del partido Movimiento Ciudadano.

Sujetos armados abrieron fuego contra el vehículo en el que viajaban los legisladores, resultando ambos heridos. Fuentes oficiales confirmaron que Sergio Torres Félix se encuentra en estado grave, mientras que Elizabeth Montoya y el conductor del vehículo también sufrieron lesiones.

Los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda, ambos de Movimiento Ciudadano, fueron atac*dos con arm*s de fu*go este miércoles al circular por el malecón Niños Héroes, en Culiacán, Sinaloa.



De acuerdo con reportes iniciales, ambos fueron trasladados a una clínica… pic.twitter.com/X7U0u4plm8 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) January 28, 2026

¿Qué pasó en el atentado de diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán?

La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso de Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa, confirmó los hechos en una entrevista, señalando que los diputados habían solicitado adelantar su salida de la comparecencia del secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Alberto Landeros Güicho, para viajar a la capital del país.

“Ellos me pidieron irse más temprano, por eso se fijó, se adelantó porque ellos iban a la Ciudad de México”, declaró Guerra Ochoa, quien enfatizó que no hay un reporte oficial sobre su estado de salud y que se basa en información preliminar.

He sido informado de la agresión perpetrada en contra del diputado Sergio Torres Félix y de la diputada Elizabeth Montoya Ojeda. He instruido al Secretario de Seguridad Pública, Oscar Rentería Schazarino, a emprender de inmediato un operativo de búsqueda y captura de los… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) January 28, 2026

Autoridades locales desplegaron un fuerte operativo de seguridad en la zona, cerrando el tráfico en el Malecón Viejo para facilitar las investigaciones. Hasta el momento, no se reportan detenciones relacionadas con el ataque.

Por su parte, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya ordenó una operación inmediata para localizar y capturar a los responsables. Además, aseguró que mantiene comunicación con la Fiscalía General del Estado para agilizar la indagatoria.