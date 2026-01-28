Carnaval Internacional de Mazatlán 2026: La fiesta del Pacífico cumple 128 años

Desde finales del siglo XIX, Mazatlán ha escrito su historia una de las fiestas más esperadas por locales y turistas: el Carnaval Internacional de Mazatlán.

Oficialmente organizado desde 1898, esta celebración es una tradición tan establecida que muchos mazatlecos miden el paso del año por las fiestas que anteceden al Miércoles de Ceniza.

Este carnaval es especial porque combina el sabor costero del Pacífico con una energía festiva que parece no tener freno: música regional, carrozas espectaculares, coronaciones y una agenda cultural que hace latir tanto el corazón del puerto como el de sus visitantes.

“¡Arriba la Tambora!" El espíritu de Mazatlán para este 2026

Para esta edición, el lema elegido es “Arriba la Tambora”, un grito que celebra el alma musical de Mazatlán. Ese tambor de doble parche profundamente ligado a la banda sinaloense, es símbolo identitario de la cultura del estado.

Este tema será el eje de todas las actividades, desde los desfiles y coronaciones hasta los espectáculos musicales y la ambientación urbana que ya se comienza a sentir en el malecón de la ciudad.

Música, coronaciones y desfiles: ¿qué prepara Sinaloa este año?

Durante seis días, el Carnaval se despliega como un mosaico diverso de eventos:

Coronaciones : el arranque oficial incluye la elección del Rey de la Alegría , seguido por la coronación de la Reina de los Juegos Florales y la Reina del Carnaval

: el arranque oficial incluye la elección del , seguido por la coronación de la y la Desfiles espectaculares : Las calles del centro y la icónica Avenida del Mar se convierten en pasarelas para todo el espectáculo

: Las calles del centro y la icónica Avenida del Mar se convierten en pasarelas para todo el espectáculo Homenajes y música: Este año se destaca un reconocimiento especial al legado de Germán Lizárraga, leyenda de la banda sinaloense, en una conjunción artística junto a la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes.

Es la mezcla perfecta entre tradición popular y espectáculo cultural en una ciudad que durante esos días transforma su paisaje urbano en un centro de fiesta colectiva.

Agenda por día del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026

12 de febrero - La coronación del Rey de la Alegría

La coronación del Rey de la Alegría 13 de febrero - La coronación de la Reina de los Juegos Florales

La coronación de la Reina de los Juegos Florales 14 de febrero - La coronación de la Reina del Carnaval

La coronación de la Reina del Carnaval 14 de febrero - Combate Naval

Combate Naval 16 de febrero - La coronación de la Reina Infantil

La coronación de la Reina Infantil 15 y 17 de febrero - Desfiles del Carnaval

A lo largo de las décadas, esta celebración ha sabido reinventarse sin perder su esencia: la música regional sinaloense, el espíritu de locales y turistas, y la pasión por celebrar juntos.

Pero, más allá de su aspecto festivo, el Carnaval Internacional de Mazatlán es un polo de atracción que impulsa la economía local con una afluencia de más de un millón de asistentes cada año.

¿Qué artistas se presentarán en el Carnaval Internacional de Mazatlán 2026?

12 de febrero - Edén Muñoz

- 13 de febrero - homenaje a Germán Lizárraga con la participación de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes

con la participación de la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes 14 de febrero - Yuridia

- 16 de febrero - Belinda y Lara Campos

Con 128 años de historia en 2026, el Carnaval Internacional de Mazatlán sigue siendo un espectáculo imperdible. “Arriba la Tambora” es un lema que invita a sentir la música, bailar y sumergirse en una tradición que pone al Pacífico como epicentro de cultura y fiesta.