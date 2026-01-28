Condena oposición atentado contra diputados de MC en Culiacán; exigen castigo a responsables

Clemente Castañeda, coordinador de MC en el Senado, anuncia punto de acuerdo para exigir justicia por este atentado (Mario Jasso)

Las dirigencias nacionales del Movimiento Ciudadano y el PRI condenador el atentado a balazos del que fueron víctimas dos diputados del partido Movimiento Ciudadano (MC) cuando viajaban en una camioneta en Culiacán, Sinaloa y exigieron una investigación seria y castigo a los responsables de este ataque.

“Exigimos su plena protección y el esclarecimiento inmediato de los hechos”, demandó el partido naranja a través del coordinador de los senadores, Clemente Castañeda

Los diputados de MC, Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda viajaban en una camioneta blanca hacia el poniente de la ciudad, cuando fueron atacados a balazos por un comando.

Los legisladores fueron auxiliados y llevados a un hospital privado cercano. Hasta el momento se ignora de su estado de salud.

Sergio Torres es presidente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa. Fue presidente municipal de Culiacán y diputado por el PRI en años anteriores, mientras que Elizabeth es diputada local por el partido naranja.

“La violencia no puede seguir marcando la vida pública del país. México merece paz, legalidad y garantías para ejercer la política sin miedo”, exigió Castañeda

El coordinador anunció que presentarán ante el pleno del Senado un punto de acuerdo de urgente resolución para exigir justicia y resultados por parte de las autoridades.

A su vez, la dirigencia nacional del PRI, encabezada por Alejandro Moreno aseveró que ese ataque a los diputados demuestra el nivel de descontrol que se vive donde la inseguridad está fuera de control.

Las autoridades en el estado desplegaron un operativo de búsqueda y captura en la ciudad de Culiacán para capturar a los responsables del atentado.

Este ataque ocurre un día después de que el coronel Alejandro Bravo, secretario de Seguridad de Culiacán, saliera ileso de una balacera con un grupo armado cerca del aeropuerto internacional de la ciudad.

En un operativo al poniente de la capital de Sinaloa, un grupo de cuatro gatilleros disparó en contra de una unidad en la que iba el coronel. Cuatro personas fueron detenidas, incluyendo a un menor de edad de 17 años.