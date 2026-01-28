¿Cuál es el estado de salud de Sergio Torres y Elizabeth Montoya? Esto se sabe tras el ataque en Sinaloa

Sergio Torres y Elizabeth Montoya Los diputados fueron emboscados y baleados en Sinaloa

El diputado de Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, y la legisladora Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda permanecen hospitalizados tras el ataque armado registrado este miércoles en el centro de Culiacán, Sinaloa.

Las autoridades estatales confirmaron que ambos reciben atención médica especializada, mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables.

Estado de salud de Sergio Torres Félix tras ataque armado en Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que Sergio Torres Félix se encuentra en estado grave y fue ingresado de urgencia a quirófano. El legislador permanece bajo vigilancia médica tras la intervención, debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante la agresión.

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, confirmó que el estado de salud del diputado es delicado y señaló que el gobierno federal estableció comunicación directa con la familia para brindar atención integral a las víctimas.

¿Cómo está la diputada Elizabeth Montoya?

En el mismo reporte, el gobernador indicó que la diputada Elizabeth Montoya Ojeda se encuentra estable y fuera de peligro. Rocha Moya detalló que pudo dialogar con ella tras el ataque y que su condición general es buena.

El ataque también dejó lesionado a uno de los escoltas que acompañaban a los legisladores. De acuerdo con la información oficial, su estado de salud no presenta riesgos y permanece bajo observación médica.

El gobernador señaló que el escolta habría repelido la agresión e incluso herido a uno de los atacantes.

Investigación del ataque a diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa

Tras el atentado, las autoridades estatales y federales activaron un operativo de búsqueda en la zona. El Gabinete de Seguridad informó que fue localizado un vehículo blanco abandonado, presuntamente vinculado con el ataque.

Asimismo, se desplegó una célula especializada en inteligencia e investigación, la cual analiza cámaras de videovigilancia para reconstruir los hechos e identificar la ruta de escape de los agresores.

Rubén Rocha Moya informó que sostuvo comunicación con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para dar seguimiento al caso. También señaló que el secretario de Salud fue instruido para supervisar personalmente la atención médica de las víctimas.