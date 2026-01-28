Desaparecen 10 trabajadores de una mina en Sinaloa; reportan que un comando los secuestró

Reportan a 10 trabajadores de una mina desaparecidos Los primeros reportes indican que los secuestraron

Al menos 10 trabajadores vinculados a una operación minera en el sur de Sinaloa fueron reportados como desaparecidos. De acuerdo con familiares y asociaciones profesionales del sector, un grupo armado habría secuestrado a los empleados la mañana del 23 de enero en el municipio de Concordia.

Los primeros reportes indican que las víctimas prestaban servicios para una empresa minera y se encontraban alojadas en un complejo habitacional rentado para el personal técnico. A varios días de los hechos, su paradero sigue sin conocerse, mientras la Fiscalía estatal mantiene abierta una investigación formal.

El vicefiscal en la Zona Sur de Sinaloa, Isaac Aguayo Roacho, confirmó que ya se abrió una carpeta de investigación por la desaparición de los trabajadores y que varias de las víctimas cuentan con fichas oficiales de búsqueda para su localización.

¿Qué pasó con los trabajadores mineros en Sinaloa?

Según la reconstrucción difundida por familiares, hombres armados irrumpieron en el fraccionamiento La Clementina, donde descansaban los trabajadores tras su jornada laboral. El grupo habría ingresado de manera violenta y se llevó por la fuerza a los empleados, sin que se registrara resistencia ni intervención inmediata de autoridades.

Entre los desaparecidos se encuentran ingenieros, personal administrativo y elementos de seguridad asignados al campamento. Parte del grupo es originario de Hermosillo, Sonora, así como de otras entidades del país

Ante la ausencia de información, familiares y colegas han recurrido a redes sociales para difundir fichas de búsqueda y solicitar apoyo ciudadano.

José Antonio Uno de los trabajadores desaparecidos

Pronunciamiento del sector minero por el secuestro de trabajadores

La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México expresó su preocupación por la privación ilegal de la libertad de los trabajadores, a quienes identificó como profesionales con trayectoria legítima dentro de la industria minera.

“Desde la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) expresamos nuestra profunda preocupación por la privación ilegal de la libertad, por parte de personas desconocidas, de 10 profesionales de la industria minera con un desempeño honesto en su forma laboral en el municipio de Concordia, Sinaloa, desde el pasado 23 de enero”, señalaron en un comunicado.

El organismo subrayó la necesidad de reforzar la seguridad en zonas donde se desarrollan proyectos extractivos y pidió a las autoridades avanzar con rapidez en las labores de búsqueda e investigación.