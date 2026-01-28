Después de 12 años en obras tren El Insurgente operará totalmente el 2 de febrero de Observatorio a Toluca

Todo listo para la entrega total de la obra del tren El Insurgente

Obra concluida — Después de 12 años que llevó su construcción y con un presupuesto que superó los 120 mil millones de pesos, finalmente este 2 de febrero el Tren El Insurgente, que correrá en su ruta total de Zinacantepec a Observatorio, será inaugurado por el Gobierno Federal, con lo que se pone en marcha de forma íntegra un nuevo servicio de tren de pasajeros y que conectará a la Ciudad de México con el Estado de México.

Este miércoles en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el último tramo de esta obra, desde Santa Fe a Observatorio se pondrá en marcha para concretar el enlace total del proyecto que se interrumpió en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y que se retomó en la administración del exmandatario Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el proyecto supervisado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), lo presupuestado para culminar esta obra contemplaba inicialmente los 40 mil millones de pesos, pero con el paso de los años y modificaciones el costo se elevó a más de 120 mil millones de pesos.

Las estaciones que operan actualmente son las de Santa Fe, Lerma, Metepec, Toluca y Zinacantepec, por lo que el último tramo que se entregará este 2 de febrero con la puesta en marcha será el enlace de Santa Fe a Observatorio.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que está concluido el último tramo de Observatorio a Santa Fe y a partir del lunes este nuevo tren ofrecerá servicio en toda su ruta de 57.7 kilómetros, con lo que acortará el tiempo de traslado en menos de 60 minutos.

La siete estaciones que comprenderá en su totalidad este servicio son Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec, Lerma, Santa Fe, Vasco de Quiroga y Observatorio.

“El lunes los vamos a invitar, no sé si hacerlo en la mañanera o más tarde. Vamos a inaugurar ya el tren Santa Fe-Observatorio el lunes 2 de febrero”, resaltó la Jefa del Ejecutivo Federal en su conferencia en Palacio Nacional.

La mandataria refirió que se eligió esa fecha por ser “día inhábil, es el 2 de febrero, ese día a ver si nos acompañan a subir al tren de Santa Fe a Observatorio, podemos ir en el frío de la mañanera o más tarde, estamos por definirlo”.

