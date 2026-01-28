Exigen dignidad laboral en educación, ciencia, Monte de Piedad y Colegio de México: “No puede ser que miles ganen menos del salario mínimo”

CDMX — En México, aún miles de trabajadores obtienen un pago menor al salario mínimo, que para 2026 es de poco más de 315 pesos diarios (9,451.2 mensuales), un abuso que atenta contra la dignidad laboral y es factor de discriminación, advirtió el diputado petista Jorge Armando Fugio Ortiz Rodríguez, quien respaldó las exigencias de esta clase trabajadora, particularmente con diversos sindicatos del sector educativo, ciencia e investigación y con trabajadores del Nacional Monte de Piedad.

En conferencia de prensa, acompañado de representantes de diversos sindicatos, el legislador petista consideró inaceptables las condiciones en que se encuentran estos trabajadores, al tiempo de denunciar la precarización de su fuente de ingresos, el estancamiento de aumentos salariales, así como el ejercicio indebido del presupuesto público, situaciones que motivan el estallamiento de huelgas.

“Los planteamientos son muy claros y concretos: no puede, ni debe haber en este país trabajadores que estén ganando menos del salario mínimo y, lamentablemente, son miles los que están en esa situación en el sector público y eso no debe seguir ocurriendo. Por eso, es necesario un incremento salarial de emergencia para todos ellos; tampoco debe haber trabajadores sin seguridad social y sin estabilidad laboral”, detalló.

El legislador expresó que, además de la dignificación de los trabajadores, toda vez que todos los que pertenecen al ramo educativo, ciencia y tecnología, merecen vivir bien y con decoro, también es necesario que cuenten con las herramientas adecuadas para hacer su trabajo.

“Estamos pidiendo que el presupuesto que ha habido se ejerza, porque hay varias situaciones que están denunciando los compañeros donde presupuesto aprobado no ha sido ejercido o ha sido utilizado para otras cosas”, puntualizó al lado de representantes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAN), del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de México (Sucolmex), del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo (STUACH), del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo (STAUACH), del Sindicato de Trabajadores del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (STIMTA), del Sindicato Auténtico Independiente de Trabajadores de la Universidad Tecnológica de Puebla (SITUTP), del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (SUTUACM), del Sindicato Independiente de Trabajadores Unidos para la Investigación de Ciencias de la Salud (SITIC-Salud), del Sindicato Nacional de Monte de Nacional Monte de Piedad.

En la Ciudad de México, por ejemplo, un vendedor ambulante obtiene como ingreso diario alrededor de 800 pesos diarios, cuando el “día no es muy bueno”, quienes además no pagan servicios públicos de los que hacen uso, como luz y agua, este último recurso que obtienen de negocios formales, de edificios de vivienda o de la violación a la apertura de almacenamiento públicos de parques y jardines.