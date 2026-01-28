Ferias clandestinas: “30 % de las ganancias y le dejo poner su juego”…

(Tercera parte)

Irregularidades Aspectos de la feria de San Antonio Culhuacán.

Un simple acuerdo verbal, para ceder el 30 por ciento de las ganancias, es suficiente para entrar al mundo de los juegos mecánicos. Sin requisitos, sin supervisión ni documentos…

Este reportero simuló ser dueño de una atracción y, en los días previos a la fiesta de San Antonio Culhuacán, celebrada el 17 de enero en la delegación Iztapalapa de la CDMX, se acercó a los organizadores del área de juegos y puestos de comida con la intención de convenir un lugar.

“Busque a don José, el de los camioncitos y motos giratorias”, fue la recomendación.

Don José resultó ser uno de los gestores de mayor historial en las festividades de la zona. Por los años en el negocio, en cada evento puede disponer de un generoso espacio para montar sus juegos. El rubro de las ferias se maneja de manera similar al de los tianguis: por antigüedad, por usos y costumbres, los comerciantes se vuelven dueños de diversas áreas e incluso pueden venderlas o cederlas, sin papeles de por medio.

EL PULPO

“Tengo un juego y me gustaría sacarlo para la feria de San Antonio”, fue el gancho para acercarse al gestor. Se comparte aquí el diálogo con él…

—¿Qué juego? -preguntó.

—Es una rueda, una especie de pulpo.

—Habría que ver, porque ruedas de esas ya hay muchas, y la gente busca novedad. ¿Tú eres el dueño?

—Sí.

—¿Es grande?

—Como 10, 11 metros de diámetro.

—Tráela y vemos.

—¿Qué necesito?

—Pues nada. Sólo me tendrías que dar al menos el 30 por ciento de lo que se gane. Vamos contando a la gente y, al final, repartimos.

—¿Necesito un permiso?

—¿Qué permiso?

—De la alcaldía.

—No, ya te amparas con el espacio que tengo yo.

—¿Cómo?

—Yo tengo derecho al uso de tantos metros cuadrados y ahí te meto.

—Pero la alcaldía…

—Ellos están de adorno.

—¿Y Protección Civil?

—También. Con que les demos para el refresco, no pasa nada.

—¿Y la luz?

—Tenemos planta. Un extra, y te conectas ahí.

Irregularidades Ferias y juegos: añeja tradición.

OMISIONES

Bajo normas no escritas, todo es posible, aunque implique riesgo e inseguridad para los usuarios.

En el caso de la CDMX y de Iztapalapa, un simple trato informal sepultó la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la cual obliga a los promotores de ferias a contar con un Programa Especial de Protección Civil, una Póliza de Seguro y un estudio de riesgo elaborado por un Responsable Oficial de Protección Civil (ROPC), e incluso estipula sanciones administrativas por incumplimiento y hasta el inicio de procesos penales.

También el Acuerdo para la Elaboración de Programas Especiales de Protección Civil del 31 de julio de 2024, el cual exige, además, permiso emitido por la alcaldía “para la instalación de juegos mecánicos en la vía pública de pueblos y barrios de la Ciudad de México”, cartas responsivas del uso de plantas generadoras de energía, servicios de seguridad privada (con registro otorgado por las autoridades de Seguridad Pública), servicios médicos y prehospitalarios “para acciones de salvaguarda frente a la eventualidad de un accidente de los asistentes o afectaciones a su vida o integridad física”.

Y, sobre todo, enterró la Norma técnica NT-SGIRPC-IJMT 005-5-2025 para la Instalación de Juegos Mecánicos Temporales (con actualizaciones anuales; la última, en mayo de 2025): sus 17 páginas, ocho anexos, listado de requisitos, documentos obligatorios (7, en total, entre registros, programas, responsivas de seguridad estructural, plantas eléctricas y extintores, así como pólizas, croquis y rutas de evacuación) y cédula de revisión.

“La finalidad es establecer criterios uniformes para la instalación, operación, supervisión y verificación de instalaciones de juegos mecánicos temporales, y evitar la discrecionalidad tanto de la autoridad como de los particulares. La Norma permite mitigar los riesgos derivados y proteger la vida e integridad física de todas las personas”, señala en su fantasmal e ignorada introducción.

—¿Entonces no necesito nada, una licencia, una firma, algo? -se insistió a don José.

—Nada…

SECRETO

La clandestinidad crece, se multiplica. Ferias y juegos mecánicos se instalan en secreto, sin la mínima intervención de la autoridad, ni siquiera para la recolección de moches.

De junio de 2025 a la fecha se conocen al menos tres casos de desmantelamiento de ferias y atracciones mecánicas ilegales, sin permisos ni protocolos: el 20 de junio se deshabilitó una en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco; otra el 7 de octubre, en Celaya, Guanajuato. Esta última fue descubierta tras el desplome estructural de uno de los juegos -la investigación posterior arrojó fallas en los pernos de seguridad-, el cual lesionó a cuatro personas, dos de ellas con fracturas graves.

Y la más reciente, apenas el 20 de enero, la cual se había levantado en un terreno baldío de la capital de Durango. “Los aparatos operaban de manera irregular y sin garantías para los usuarios; carecían de la documentación oficial y de los permisos administrativos necesarios para avalar su legal funcionamiento, aunado a que la infraestructura de los juegos no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad”, fue el reporte de la Dirección Municipal de Protección Civil.

“Urge reforzar la supervisión en las ferias de los pueblos y, sobre todo, en las áreas de juegos mecánicos, pero una supervisión profesional, basada en el conocimiento técnico y estructural. No sólo se trata de ir a preguntar si están bien, como se hace en muchos lados, sino de verificar funcionamiento, espacio y medidas de prevención y reacción”, dice Jesús Morales, experto en Protección Civil.

“Sabemos que México es un país con una gran cantidad de festividades, y regularmente se montan ferias, juegos, locales de comida. Ya estamos viendo que los casos de incidentes no son aislados, ya basta de voltear a ver un asunto después de que ocurre una gran tragedia”.

Las celebraciones y verbenas son cada día más, se extienden a lugares remotos. Apenas en diciembre de 2025, por ejemplo, se conoció la instalación de la primera feria navideña de la historia en la comunidad de Santa Cruz Río Venado, en el alejado municipio oaxaqueño de Constancia del Rosario, para “el disfrute”, se dijo, de los habitantes de la región triqui.

Irregularidades Instalación de primera feria y juegos en Santa Cruz Río Venados, región triqui de Oaxaca.

No se conoce con exactitud cuántas ferias con sus juegos se montan al año en el país, pero en cada fiesta de barrio, en cada festín patronal o conmemorativo, hay una… Conforme al último dato disponible del inventario de fiestas, elaborado por la SEP, se desarrollaban en todo el territorio nacional alrededor de 13 mil.

La Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas de la Secretaría de Cultura —en un dato más actual— tiene registradas tan sólo mil 256 fiestas de impacto estatal, aunque sólo incluye información de 13 entidades, y no profundiza en las fiestas de los municipios.

“Son miles, incontables, somos el país que tiene fiestas y ferias todos los días —señala Morales—. Protejamos, controlemos esas tradiciones, para que no se vuelvan lugares de riesgo y dolor”.

ELEMENTOS CLAVE EN LA SEGURIDAD

Programa Especial de Protección Civil: instrumento cuyo contenido establece las medidas de prevención y respuesta para ferias o eventos masivos.

Responsable Oficial de Protección Civil (ROPC): persona física auxiliar de la autoridad, con registro oficial, quien tiene la atribución de emitir responsivas sobre la observancia de leyes en la materia.

Promotor o coordinador de ferias tradicionales: persona física que articula las acciones de gestión integral de riesgos y protección civil de los participantes.

Participante: persona física propietaria u operadora de uno o más juegos mecánicos en un espectáculo tradicional.

Fuente: Norma Técnica sobre Instalación de Juegos Mecánicos