Fiscalía de Guanajuato reporta captura de dos implicados en masacre de Salamanca

Autoridades continúan con las investigaciones del múltiple homicidio en una cancha de futbol, en Salamanca (EFE)

Inseguridad — Elementos de la Fiscalía General de Guanajuato en coordinación con personal de la Guardia Nacional detuvieron a dos sujetos relacionados con la matanza de 11 personas en un campo de futbol en el municipio de Salamanca, por lo que en las próximas horas serán puestos a disposición de un juez.

La captura de los dos sospechosos se llevó a cabo durante operativos efectuados la noche del martes los municipios de Juventino Rosas, Villagrán y Celaya, al seguir líneas de investigación tras el múltiple homicidio del fin de semana.

Autoridades reportaron que una de las detenciones se llevó a cabo en la comunidad de San Antonio de los Morales, municipio de Juventino Rosas, de donde es originario José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, donde se logró la captura de una mujer, presuntamente vinculada con el Cártel de Santa Rosa de Lima, y además fueron asegurados tres vehículos.

Otro de los detenidos en un varón del que las autoridades no dieron detalles sobre su identidad, por lo que será la Fiscalía estatal la que informe sobre la relación de estas dos personas con los homicidios del fin de semana, presuntamente relacionados por una disputa entre cárteles de la droga.

Reportes extraoficiales refieren que entre los 11 fallecidos durante la agresión perpetrada el pasado domingo, cinco de éstas pertenecían a una empresa de seguridad privada ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que disputa con el Santa Rosa de Lima el mercado de las drogas, extorsión ejecuciones y robo de combustible en la entidad.

