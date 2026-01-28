Golpe a “Los Mayos”: Detienen a Israel Vizcarra Beltrán, “El Palillo” La Secretaría de Marina detuvo a miembros del Cártel de Sinaloa, de la facción de “Los Mayos” (@SEMAR_mx)

La Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detuvo a Israel y Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, señalados como presuntos integrantes de la facción de “Los Mayos”.

Este martes 28 de enero, la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, realizó la detención de Israel y Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán.

Israel Vizcarra Beltrán es considerado presunto líder de un grupo delictivo encargado de la producción y elaboración de drogas sintéticas en los estados de Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Estado de México.

La detención se llevó a cabo durante un recorrido de vigilancia en el área de “Tierra y Libertad Uno”, en Culiacán, Sinaloa, confiscándose un arma corta, 220 cartuchos de diferentes calibres, aproximadamente un kilo de presunta droga, equipos de comunicación y un vehículo.

Al momento del arresto, a los detenidos se les leyeron sus derechos, mientras que los objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades.

Sobre la detención, la Secretaría de Marina mencionó que: “refrenda su compromiso de trabajar de manera conjunta para recuperar la paz y tranquilidad de la ciudadanía en el estado de Sinaloa”.

¿Quiénes son Israel y Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán?

De acuerdo con los primeros reportes, Israel “N” y Alexis “N” forman parte de la facción de “Los Mayos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Dentro de la estructura de la facción de “Los Mayos”, encabezada por Ismael Zambada Sicairos “El Mayito Flaco”, hijo de “El Mayo Zambada”, Israel Vizcarra Beltrán, conocido como el “Palillo”, se encuentra en el segundo nivel de importancia, siendo el jefe de plaza en la zona de El Dorado en Sinaloa.

Israel Vizcarra Beltrán cuenta con una orden de aprehensión vigente en Guanajuato y está vinculado a delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Por su parte, Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, dentro de la organización criminal, se encuentra como un miembro de tercer nivel, siendo el segundo al mando de las plazas de Quilá y El Dorado.

Ambos fueron detenidos este martes 28 de enero por la Secretaría de Marina en la zona de Tierra y Libertad Uno en Culiacán, Sinaloa.