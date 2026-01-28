Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Cuándo es el próximo primer pago y de cuánto será el depósito? Conoce cuándo te depositarán el primer pago de 2026 del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y de cuánto será el aumento para este año (Pexels y Jóvenes Construyendo el Futuro)

Ya hay fecha para el primer pago de Jóvenes Construyendo el Futuro 2026. Conoce cuándo deberán depositarte y de cuánto será el aumento.

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa promovido por el Gobierno de México en el que se apoya con la capacitación durante 12 meses en centros de trabajo a jóvenes que no estén estudiando o no cuenten con un trabajo, mientras que a su vez se les otorga una ayuda económica.

Desde finales de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado el incremento para 2026 del pago para diferentes Programas del Bienestar, entre los que se encuentra Jóvenes Construyendo el Futuro. Por lo que aquí te decimos cuándo te depositarán el primer pago del año.

¿Cuándo pagan Jóvenes Construyendo el Futuro?

Jóvenes Construyendo el Futuro confirmó en sus redes sociales que este 28 de enero de 2026 es el día de pago para todos los beneficiarios que se encuentren inscritos.

Recuerda que puedes conocer si ya te depositaron consultando tu saldo en la aplicación móvil del Banco del Bienestar.

¿Cuánto pagan en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026?

Para este 2026, el pago para quienes se encuentren inscritos en Jóvenes Construyendo el Futuro será de $9,582.47 pesos mensuales, por lo que el pago de este 28 de enero ya debería integrar esta nueva cantidad.

¿Cuál es el calendario de pago para Jóvenes Construyendo el Futuro 2026?

De acuerdo con las bases del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, los depósitos mensuales correspondientes a la ayuda económica se depositan cada día 28 del mes.

Por lo que así quedaría el calendario de pagos de Jóvenes Construyendo el Futuro 2026:

Enero 28

Febrero 28

Marzo 28

Abril 28

Mayo 28

Junio 28

Julio 28

Agosto 28

Septiembre 28

Octubre 28

Noviembre 28

Diciembre 28

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Si estás interesado en formar parte del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la plataforma para inscribirse a algún centro de trabajo se abre periódicamente, por lo que deberás estar al pendiente de las redes sociales del programa.

No obstante, aquí te decimos cuáles son los requisitos para inscribirse: