¡Pago doble en marzo para pensionados IMSS e ISSSTE 2026! Descubre quiénes lo reciben y por qué se les da este beneficio

En marzo 2026, muchos pensionados en México tendrán la posibilidad de recibir un pago doble gracias a la coincidencia de dos esquemas distintos del gobierno federal.

Este efecto no es un “aumento general”, sino el resultado de que dos depósitos distintos se crucen en el calendario: el pago mensual tradicional del IMSS o ISSSTE y el depósito bimestral de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Esto ocurre porque la pensión contributiva se deposita cada mes, mientras que la Pensión Bienestar lo hace cada dos meses. Marzo es uno de esos meses en que ambos pagos coinciden, lo que genera ingresos por partida doble para quienes califican.

¿Quiénes recibirán este ingreso extra?

Requisitos indispensables para recibir doble pago

Para poder recibir más de un depósito en marzo, los beneficiarios deberán cumplir con dos condiciones simultáneas:

Tener una pensión activa del IMSS o del ISSSTE, ya sea por jubilación, vejez o cesantía

Estar inscritos y activos en el padrón de la Pensión Bienestar de Personas Adultas Mayores

Si reúnen ambas condiciones, estos pensionados verán dos transferencias separadas en su cuenta o tarjetas: una por la pensión contributiva y otra por el bimestre de Bienestar.

Quiénes no verán dos pagos en marzo

Pensionados que solo reciben IMSS o ISSSTE , pero no están inscritos en la Pensión Bienestar

, pero Personas con pensiones privadas o planes de retiro distintos a los programas oficiales

Beneficiarios de apoyos que no son compatibles con la Pensión Bienestar.

Fechas y calendario de pagos en marzo 2026

Aunque las instituciones suelen publicar sus calendarios oficiales en fechas cercanas al depósito, hay algunos patrones:

La pensión del IMSS e ISSSTE se deposita en los primeros días hábiles de marzo, según cada institución

se deposita en los primeros días hábiles de marzo, según cada institución La Pensión Bienestar comienza su dispersión también en marzo, de manera escalonada por orden alfabético

Esto significa que el dinero de cada programa podría caer con días de diferencia, pero sigue siendo parte del beneficio doble.

Qué hacer si no ves tus depósitos

Si tras la llegada de la fecha oficial uno de los pagos no aparece: