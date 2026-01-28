Robo de motocicletas desplaza al de autos; delincuentes las prefieren como medio de escape

Aumentan los robos de motocicletas en el país y con ello el aumento en delitos de alto impacto (Archivo)

Aumentan delitos con uso de motocicleta — Extorsiones, sicariato, narcomenudeo, robos a transeúntes, asaltos con violencia, “halconeo” para grupos del crimen organizado y fraudes, son algunos de los delitos que se cometieron durante el 2025 en México con alguna de las más de 40 mil motocicletas que fueron robadas, destaca información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que se apoya en datos del Inegi y en denuncias presentadas ante las fiscalías de los 32 estados del país.

Un reporte del Registro Público Vehicular (Repuve) dependiente del SESNSP resalta que al cierre del 2025 de los 105 mil 435 robos de vehículos registrados en México, más de 40 mil correspondieron exclusivamente a motocicletas, es decir, el 38% del total de los automotores que fueron a parar a manos de la delincuencia, lo que equivale a que por cada tres autos robados, una es una moto.

De acuerdo con los registros de la secretarías de Movilidad y Tránsito de las entidades del país, el parque vehicular de motocicletas en circulación a nivel nacional superó las 9 millones de unidades, derivado principalmente por la búsqueda de ahorro en combustible y que supera entre el 60% y el 75% de lo que consume un auto, además de la rapidez en el traslado y su uso como medio de trabajo.

La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), destaca que ha sido tan importante y acelerada la expansión del uso de la motocicleta en México, que solamente en el primer semestre de 2025 se vendieron 928,324, superando en ventas a los 709,000 automóviles en el mismo periodo.

A pesar de una ligera disminución en el robo de motocicletas la tendencia sigue al alza

DELITOS

En este contexto, las autoridades destacan que en los últimos cinco años las motos han desplazados a los vehículos tipo sedan y a los camiones de carga como el objetivo principal del robo, lo que a la par, según informes de las fiscalías, viene acompañado con un aumento de actos delictivos, desde asaltos comunes hasta extorsiones y ejecuciones por encargo.

El Gabinete de Seguridad Nacional reportó que entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, en el primer año del actual Gobierno Federal, se logró la detención de 34,690 presuntos delincuentes como autores de delitos de alto impacto como homicidios, robo con violencia, extorsión, sicariato, entre otros, donde el uso de las motocicletas fue factor clave.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública refiere que derivado de los operativos en puntos específicos donde se realizaron revisiones de motocicletas, como en la Ciudad de México y Estado de México, se estima que 1 de cada 4 de las detenciones efectuadas involucró la posesión de estos vehículos robados, vinculados directamente en la comisión de varios delitos.

OBSTÁCULOS

La dependencia refiere que el principal obstáculo para obtener una cifra exacta sobre las motocicletas que han sido robadas y utilizadas en algún delito es porque muchas de éstas no cuentan con reporte de robo vigente al momento de la detención de algún presunto sospechoso, a lo que se suma que al no existir la denuncia correspondiente, éstas circulan con placas clonadas, lo que retrasa la investigación sobre algún posible delito cometido.

El Estado de México encabeza la lista de entidades con mayor número de denuncias por estos robos (Archivo)

Sobre este punto, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), resalta que la mayoría de robos de motocicletas ocurren cuando éstas están estacionadas, siendo el Estado de México el que encabeza la lista negra con el mayor número de denuncias por este delito, seguida de Puebla, Jalisco, Ciudad de México, Veracruz, Morelos, Michoacán, Sinaloa, Quintana Roo e Hidalgo.

Asimismo, los municipios donde más se han cometido estos robos son Puebla capital, Benito Juárez (Quintana Roo), Querétaro capital, León (Guanajuato), Mazatlán y Culiacán (en Sinaloa); San Luis Potosí capital, Guadalajara (Jalisco) y Ecatepec y Chimalhuacán (ambas Estado de México).

El informe refiere que entre enero y abril del año pasado se reportaron 5 robos de motocicletas por hora en el país, donde uno de cada cuatro fueron con violencia.

VIOLENTOS

Información del Inegi y del SESNSP apunta que entre octubre de 2024 y septiembre del 2025 el robo de motocicletas sin violencia en el país fue de 30 mil 548 casos, lo que representa 75% del total, mientras que los despojos de las motos con violencia registró más de 9 mil 700sucesos, equivale al 24% del total.

Las motocletas se han convertido en las preferidas por los delincuentes

Respecto a las marcas con más denuncia de robo, la AMIS y el SESNSP destacan que las preferidas por los delincuentes durante 2024 y 2025 fueron las de mayor volumen de ventas y facilidad de reventa de autopartes o de venta completa mediante fraude al presentar documentos falsos para la transacción. El ranking de las motos más robadas lo encabezan: Italika, Honda, Bajaj, Vento y Yamaha.

En la otra cara de la moneda, los estados donde los robos de motocicletas son mínimos o no hay reportes lo encabezaron con menor incidencia Coahuila, Campeche y Yucatán.

OPERATIVOS

Para frenar el aumento de robo de estos vehículos autoridades de los 32 estados han implementado reformas legales y operativos específicos desde el 2024 como registros obligatorios, mediante los que se impulsa la creación de un padrón nacional y local más estricto para acabar con la venta de motos sin registro o con placas clonadas.

También se exige la identificación en cascos, lo que ya ocurre en la CDMX, mientras que a nivel federal se han presentado iniciativas para obligar a los motociclistas a portar el número de placa visible en el casco.

En el Estado de México y Ciudad de México aumentaron operativos para detectar motocicletas robadas

En el Estado de México ya se aplican restricciones de circulación en estos vehículos, con base en el nuevo reglamento que entró en vigor en noviembre del 2025 y en el que se prohíbe transportar a menores de edad que no puedan sujetarse por sí mismos, por lo que endurece las multas por falta de casco o licencia para circular.

También se aplica la alcoholimetría más estricta, con la reducción en el límite de ingesta de alcohol permitido para motociclistas a 0.02 g/dl en sangre, con la finalidad de reducir accidentes.

MONITOREO

En la CDMX y el Estado de México se reforzaron los filtros de revisión para motociclistas, acciones a cargo de elementos de la SSC y de la Marina, con el objetivo es verificar reportes de robo y asegurar unidades sin documentos.

Asimismo, se mantiene un monitoreo riguroso a través del C5 y su unidad de inteligencia a través de sus cámaras para identificar rutas de escape de los denominados “motoladrones”, así como especificar los puntos considerados como focos rojos para desarticular bandas dedicadas al robo de autopartes y de motocicletas.

En lo que respecta al combate a la venta ilegal de motos, se llevan a cabo operativos aleatorios para clausurar negocios que venden piezas robadas, aplicando incluso la extinción de dominio en casos vinculados con grupos del crimen organizado.

La Crónica de Hoy 2026