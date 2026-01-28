Tour del Trofeo de la Copa del Mundo FIFA 2026: fechas y ciudades en las que estará

El Trofeo del Mundial 2026 llega a México Estas son las ciudades y fechas confirmadas. (noticias_enfasis)

El Trophy Tour de Coca-Cola ya tiene fechas programadas en varias ciudades de la República Mexicana.

El Tour de la Copa del Mundo FIFA 2026 llega al país de la mano de Coca-Cola para que millones de mexicanos puedan tomarse una fotografía con el trofeo que será entregado al campeón del mundo, en el Mundial donde Estados Unidos, México y Canadá fungirán como anfitriones.

Aquí te compartimos los detalles sobre las fechas y ciudades confirmadas donde estará el trofeo.





Tour del Trofeo del Mundial 2026: fechas oficiales

Este 28 de enero se llevó a cabo un evento para anunciar las nueve ciudades donde estará la Copa del Mundo durante 2026, previo al arranque de la contienda mundialista.

El Trophy Tour dará inicio el 28 de febrero y concluirá su primera etapa en México el 22 de marzo.

Mientras que la última presentación se realizará en el mes de junio, unos días antes del inicio oficial del Mundial, en la Ciudad de México.





Estas serán las ciudades con fechas confirmadas del Mundial 2026

Guadalajara : Estadio Guadalajara, del 28 de febrero al 2 de marzo

: Estadio Guadalajara, del 28 de febrero al 2 de marzo León : Poliforum, 4 y 5 de marzo

: Poliforum, 4 y 5 de marzo Veracruz : WTC, 6 y 7 de marzo

: WTC, 6 y 7 de marzo Chihuahua : Centro de Convenciones, 9 y 10 de marzo

: Centro de Convenciones, 9 y 10 de marzo Querétaro : Centro de Convenciones, 11 y 12 de marzo

: Centro de Convenciones, 11 y 12 de marzo Monterrey : Estadio Monterrey, del 14 al 16 de marzo

: Estadio Monterrey, del 14 al 16 de marzo Puebla : Centro de Congresos, 18 y 19 de marzo

: Centro de Congresos, 18 y 19 de marzo Mérida : Centro Internacional de Congresos, 21 y 22 de marzo

: Centro Internacional de Congresos, 21 y 22 de marzo Ciudad de México: Utopía Mixiuhca, del 5 al 8 de junio





El expresidente de la FIFA pide boicot para cancelar el Mundial 2026

Pese al ambiente de entusiasmo que busca generar Coca-Cola con el Tour del Trofeo en México, también han surgido voces que llaman al boicot del máximo evento del futbol.

Una de ellas es la de Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, quien respaldó públicamente una propuesta de aficionados para boicotear los partidos de la Copa del Mundo que se disputen en Estados Unidos.

Esto ocurre como crítica a las políticas antimigrantes, intervencionistas y de expansión del gobierno de Donald Trump, postura que también ha sido señalada por el abogado anticorrupción suizo Mark Pieth.

Fue a través de un mensaje en la red social X donde Blatter lanzó su postura: “Para los aficionados, solo hay un consejo: manténganse alejados de Estados Unidos. Creo que Mark Pieth tiene razón al cuestionar este Mundial”.

"For the fans, there's only one piece of advice: stay away from the USA!” I think Mark Pieth is right to question this World Cup. #MarkPieth #GianniInfantino #DonaldTrump #FIFAWorldCup2026 #USA — Joseph S Blatter (@SeppBlatter) January 26, 2026

Joseph Blatter reavivó así la polémica rumbo al Mundial 2026 al advertir públicamente sobre viajar a territorio estadounidense, sumándose a los cuestionamientos dirigidos al actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un momento clave para la organización del torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.