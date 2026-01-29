Arranca el 1 de febrero el registro a Jóvenes Construyendo el Futuro 2026

Jóvenes Construyendo el Futuro

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que el próximo domingo 1 de febrero de 2026 se abrirá una nueva etapa de registro para el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, dirigido a personas de entre 18 y 29 años que no estudian ni trabajan y que están en busca integrarse al mercado laboral.

Apoyo económico y cobertura médica

Durante el periodo de capacitación, los beneficiarios recibirán un apoyo mensual de 9,582 pesos, que es equivalente al salario mínimo vigente, además de cobertura médica del IMSS.

Para este 2026, el programa contempla una inversión social de 25,173 millones de pesos, con el objetivo de beneficiar a más de 500 mil jóvenes en todo el país, fortaleciendo el acceso al empleo y reduciendo la desigualdad.

Capacitación en centros de trabajo

El programa ofrece una estancia de hasta 12 meses en centros de trabajo registrados en las 32 entidades federativas, donde los aprendices podrán desarrollar habilidades laborales en actividades productivas que estén acorde a sus intereses.

Dónde registrarse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro

Las personas interesadas pueden realizar su registro a través del portal oficial:👉 www.jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx,aunque si lo prefieren, también habrá oficinas móviles en los municipios con mayores índices de rezago social y violencia.

Compromiso con el desarrollo social

A casi siete años de su creación, el programa reafirma su compromiso con las juventudes mexicanas, impulsando su inclusión laboral y contribuyendo a la construcción de un país con mayor justicia social y oportunidades.