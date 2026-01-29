Cierre total de la autopista México-Puebla 29 y 30 de enero 2026: vías afectadas, horarios y rutas alternas

La autopista México-Puebla tendrá un cierre obligatorio en la circulación nocturna debido a un operativo de obras para avanzar en el proyecto del Trolebús Chalco-Santa Martha, una infraestructura que promete agilizar la movilidad en el oriente del Estado de México y la Ciudad de México.

Autoridades de Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportaron que, para levantar y asegurar una estructura metálica de gran tamaño en el kilómetro 18 de la vialidad, será indispensable detener tanto la ida como la vuelta de vehículos.

¿Cuándo ocurrirá el cierre y en qué horario?

Desde las 19:00 horas del jueves 29 de enero , ya habrá un desvío de los carriles habituales hacia los carriles centrales , especialmente si te diriges hacia Puebla

del , ya habrá un desvío de los carriles habituales hacia los , especialmente si te diriges hacia Puebla Entre las 23:00 horas del viernes 29 de enero y las 00:00 horas del 30 de enero , la autopista quedará cerrada totalmente en ambos sentidos para permitir las maniobras más delicadas del izaje y aseguramiento de la estructura metálica

, la autopista quedará para permitir las maniobras más delicadas del izaje y aseguramiento de la estructura metálica Después de la medianoche, la circulación se restablecerá de manera gradual una vez que concluya el operativo

Este corto lapso de bloqueo puede generar embotellamientos si no se anticipa, sobre todo porque esto ocurre justo antes de un puente vacacional.

Zonas afectadas y qué considerar si sales de viaje

La zona crítica está cerca de Los Reyes Acaquilpan, en el Estado de México, prácticamente en los límites con la Ciudad de México, lo que puede impactar tanto a quienes salen hacia Puebla como a quienes regresan a la capital.

Capufe ha pedido a los conductores extremar precauciones, reducir velocidad en la zona de obras e incluso considerar rutas alternativas si no es indispensable pasar por la autopista durante esas horas.

Rutas alternas recomendadas

Carretera Federal México-Puebla

Una de las más sugeridas por las autoridades como ruta alterna hacia tu destino si vas de Ciudad de México al oriente o a Puebla.

Circuito Exterior Mexiquense

Ideal si quieres evitar la zona de cierre por completo. Accesible desde puntos como Río de los Remedios o Texcoco, permite rodear el tramo donde se hacen las maniobras y reincorporarte después del kilómetro 25 o 30.