Fonatur y BID se unen para fomentar el turismo en México y posicionarlo entre los más visitados del mundo

Feria Internacional de Turismo 2026 Madrid (Especial)

En aras de impulsar un nuevo modelo turístico, más sostenible, inclusivo y diverso en el país, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) anunciaron una colaboración que tiene como objetivo posicionar a México entre los cinco países más visitados del mundo para 2030. Esto fue dado a conocer en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026, realizada en Madrid.

Mediante la modernización de sus procesos, el fortalecimiento de capacidades técnicas y la actualización de modelos de negocio, los trabajos que contempla esta unión estarán enfocados en el fortalecimiento institucional de Fonatur y su evolución hacia FONATUR 2.0. Asimismo, se planea impulsar la diversificación de la oferta turística hacia segmentos de mayor valor agregado, como el turismo comunitario, cultural, de naturaleza, gastronómico, de bienestar y de reuniones.

“El turismo es un motor efectivo de desarrollo regional cuando se planea con una visión de largo plazo, reglas claras y una adecuada coordinación entre los distintos niveles de gobierno. Esta colaboración con el BID nos permitirá fortalecer nuestra capacidad institucional y enfrentar desafíos como el cuidado ambiental y la gestión responsable del crecimiento urbano”, señaló Sebastián Ramírez Mendoza, director general de FONATUR.

Por su parte, Fabrizio Opertti, gerente del Sector de Productividad, Comercio e Innovación del BID, afirmó que: “En el BID entendemos que el turismo es clave para impulsar la productividad y la competitividad del país. Este sector puede ser un motor que mueve varias agujas al mismo tiempo: actividad económica, empleo, divisas y oportunidades en los territorios. Estamos listos para acompañar a México a convertir este potencial en resultados”.

Esta iniciativa busca identificar oportunidades de desarrollo para nuevos destinos turísticos, así como fortalecer las cadenas regionales de valor para ampliar la derrama económica del turismo en las distintas regiones del país.

La colaboración reafirma el compromiso del BID como socio estratégico del Gobierno de México, al combinar asistencia técnica, conocimiento especializado y capacidad de articulación para fortalecer instituciones clave, además de apoyar la implementación de una agenda turística alineada con las metas de desarrollo nacional.