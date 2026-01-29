México, sin presupuesto federal definido para dar mayor promoción turística

El Presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, David Ortiz Mena, aseguró que México se encuentra en desventaja frente a otras naciones en lo que se refiere a un presupuesto destinado por el Gobierno Federal para la promoción de esta industria, por lo que destinos turísticos como Quintana Roo requieren de una promoción federal importante.

Ortiz Mena señaló que la participación de México en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España, fue un buen escaparate para abrir la ruta sobre los atractivos que ofrece el país, pero falta darle una mayor proyección. Sin embargo, refirió que en comparación con destinos como España, el resultado es que cada año un millón de mexicanos viajan a esa nación europea, mientras que solo 270 mil españoles visitan México.

Frente a este reto, destacó que es necesaria la coordinación de esfuerzos entre el Gobierno Federal, los estados y la Iniciativa Privada, ya que no se trata de regresar a esquemas del pasado, sino de encontrar formas de trabajar juntos para promover los destinos turísticos de México y ponerlos al nivel de naciones que acaparan reflectores para atraer visitantes.

El Presidente del Consejo Hotelero indcó que la canalización de un porcentaje del Derecho de Visitante (DNR) a acciones conjuntas de promoción turística sería una solución para potencializar los esfuerzos del sector.