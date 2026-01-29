Pensión Bienestar 2026: Cómo identificar la estafa del “pañuelazo” y evitar que te roben tu apoyo Autoridades han alertado sobre una nueva forma de estafa para los beneficiarios de la Pensión Bienestar del 2026 (Banco del Bienestar)

Autoridades han alertado sobre una nueva forma de estafa para los beneficiarios de la Pensión Bienestar este 2026. Conoce de qué se trata y cómo evitar que te roben tu dinero.

En los últimos días, autoridades han alertado sobre una nueva forma de estafa llamada el “pañuelazo”, centrada en engañar a personas mayores, robándoles cuando recién retiran su pensión del Banco del Bienestar.

De acuerdo con diferentes reportes, este nuevo tipo de estafa ha ocurrido en diferentes estados del país, siendo uno de los principales Tlaxcala, donde una mujer de 62 años fue engañada para que entregara su Pensión Bienestar.

Al percatarse de que había sido víctima de un fraude, la mujer alertó a las autoridades, quienes levantaron el reporte, aunque no pudieron recuperar el dinero pues los estafadores ya habían huido.

¿Qué es el “pañuelazo” y cómo operan los estafadores en el Banco del Bienestar?

El modus operandi de los estafadores bajo esta nueva forma de fraude conocida como “pañuelazo” se basa en engañar a los adultos mayores que han retirado su Pensión Bienestar, haciéndoles creer que se han encontrado un fajo de billetes envueltos en un pañuelo.

Según los diferentes reportes, los estafadores ubican a algún adulto mayor que haya salido del Banco del Bienestar después de retirar su Pensión Bienestar, se acercan a ellos diciéndoles que se encontraron dinero envuelto en un pañuelo y que pueden dividirlo entre ambos.

No obstante, para repartir el dinero, les piden a los adultos mayores que den también su pensión para que sea más equitativo el trato. Después de que los adultos les entregan el dinero, estos les dan el pañuelo con el supuesto fajo de billetes.

Sin embargo, cuando lo abren, resultan ser únicamente un montón de papeles, mientras que los estafadores ya han huido con el dinero de su pensión.

Ante esto, el Banco del Bienestar ha emitido recomendaciones para que los usuarios eviten ser víctimas de algún fraude.

¿Cómo evitar el robo de tu Pensión Bienestar 2026?

De acuerdo con el Banco del Bienestar, estas son algunas recomendaciones para que evites caer en algún fraude y no te puedan robar tu Pensión Bienestar:

No aceptar ayuda de desconocidos en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar.

en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar. Si necesitas ayuda sobre algún tema relacionado con tu tarjeta del Banco del Bienestar, te puedes acercar a alguna ventanilla de sus sucursales disponibles.

disponibles. El Banco del Bienestar le recuerda a sus usuarios que nunca les solicitará a los beneficiarios algún tipo de información personal como su NIP.

a los beneficiarios algún tipo de como su NIP. Asimismo, tampoco se contactan contigo a través de llamadas, correos electrónicos o mensajes de texto, por lo que si recibes alguno de estos, se trata de una estafa.