Recluta crimen organizado menores de edad en América Latina: Unicef

Menores de edad en riesgo de ser reclutados por crimen organizado no solo en México sino en América Latina (La Crónica de Hoy)

El reclutamiento de menores de edad por el crimen organizado no se circunscribe solo a México, pues esta práctica se presenta cada vez más en toda la región de América Latina donde la violencia y el escaso control de armas está aumentando en algunas zonas de la región.

Niños y niñas de tan solo 10 años, y a veces de apenas 6 o 7, son reclutados por pandillas y utilizados como vigías o mensajeros de drogas, o para transportar armas, según un estudio regional de la UNICEF donde se analiza la magnitud, formas y causas estructurales de la violencia que afecta a ´la niñez en la región.

El documento detectó que a medida que crecen, los menores de edad, los roles se vuelven aún más peligrosos: cobrar pagos de extorsión o cometer asesinatos.

Las niñas enfrentan abuso sexual, trata o explotación por parte de los líderes de las pandillas.

A algunas se las obliga a unirse, pero otras se unen porque buscan seguridad, respeto, dinero o simplemente una forma de sobrevivir.

El reclutamiento puede ocurrir cara a cara o en línea, mediante espacios como plataformas de videojuegos.

Niños, niñas y adolescentes de familias con bajos ingresos, especialmente quienes pertenecen a minorías étnicas o raciales, enfrentan mayores riesgos.

El informe “Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes en Latinoamérica y el Caribe”, auspiciado por la UNICEF, arroja que en el 2019, el homicidio fue la principal causa de muerte entre los adolescentes de 10 a 19 años en América Latina y el Caribe.

Entre 2018 y 2022 (los datos disponibles más recientes), el número de adolescentes varones de 15 a 17 años que fueron víctimas de homicidio disminuyó en toda la región.

Sin embargo, la tasa sigue siendo muy alta. De hecho entre e 2021 y 2022, aumentó el número de asesinatos de chicas adolescentes de 15 a 17 años, según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Desde 2023, las tasas de homicidio han aumentado en algunos países, por lo que es probable que también haya incrementado el número de niños, niñas y adolescentes afectados.

No obstante, miles de estas niñas pero sobre todo niños, terminan muertos o en prisión.

Según el documento, entre e 2015 y 2022, alrededor de 10.500 niños, niñas y jóvenes (de 0 a 19 años) fueron detenidos o sospechosos de homicidio en América Latina o el Caribe.

La mayoría eran jóvenes de entre 15 y 19 años, pero 1 de cada 14 tenía entre 10 y 14 años. Los chicos tenían 13 veces más probabilidades que las chicas de ser detenidos o ser sospechados de homicidio, aunque no todos hubieran cometido estos delitos.

El reclutamiento de menores por parte del crimen organizado en México es una problemática grave, con estimaciones que indican que entre 145,000 y 250,000 niños, niñas y adolescentes podrían estar en riesgo.