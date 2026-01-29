Refuerzan seguridad en Sinaloa; arriban mil 600 militares a Culiacán y Mazatlán

Los elementos fueron enviados a Mazatlán y Culiacán (@Defensamx1)

Inseguridad — Derivado del aumento de inseguridad en Sinaloa en las últimas semanas, donde se han registrado atentados contra dos diputados de Movimiento Ciudadana, el secuestro de una decena de trabajadores canadienses de una mina, así como ejecuciones, la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa) desplegó mil 600 efectivos del Ejército Mexicano que fueron enviados a Culiacán y Mazatlán.

El despliegue de efectivos militares que se enmarca en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública se puso en marcha pasadas las 8:40 horas y los elementos fueron trasladados en cuatro aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana.

Entre el personal desplegado se encuentran 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, quienes se sumarán a las labores que ya realiza la III Región Militar y la 9a Zona Militar en la entidad.

Las tropas que arribaron a Sinaloa realizarán tareas de disuasión, prevención y patrullajes en la región, con lo que se busca “generar un ambiente de tranquilidad, apegándose a lo establecido en la Ley Nacional sobre el uso de la Fuerza con respeto a los Derechos Humanos y en beneficio de la población sinaloense.”

La Secretaría de la Defensa Nacional no especificó la duración de este despliegue militar ni sobre las zonas específicas de patrullaje dentro de Culiacán y Mazatlán.

ANTECEDENTE

Este operativo se registra horas después del atentado del que fueron blancos los legisladores Sergio Torres y Elizabeth Montoya que fueron atacados a balazos pasado el mediodía sobre el Malecón Viejo, en la colonia Centro de Culiacán.

Sobre este punto, la Fiscalía del Estado informó que el reporte se recibió a las 12:02 horas y confirmó que ambos diputados resultaron con lesiones graves por disparos de arma de fuego, mientras que un escolta que los resguardaba también resultó herido.

Otro de los sucesos de violencia es el secuestro de 10 mineros en Pánuco, comunidad serrano del municipio de Concordia, en el sur del estado. Reportes señalan que el grupo fue sacado por la fuerza el pasado 23 de enero por hombres armados de un campamento de construcción y producción cercano a una zona de explotación de plata propiedad de la empresa canadiense Vizsla Silver.

