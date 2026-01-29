Se aproxima el horario de verano 2026: ¿México se verá afectado por este ajuste?

Está a nada de iniciar el horario de verano 2026, el cual entrará en vigor en ciertas regiones fronterizas de México y en casi todo Estados Unidos.

La idea, también llamada en inglés Daylight Saving Time (DST), surge como medida de contención ante el cambio climático; es un ajuste sencillo: adelantar el reloj para alargar las tardes con luz natural y aprovechar mejor la energía solar, reduciendo la demanda eléctrica en horas pico.

A diferencia de años anteriores, en la mayor parte de México ya no se aplica el cambio oficial de hora desde 2022; sin embargo, en estados como Baja California, zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y algunos municipios fronterizos, sí deben mantenerse sincronizados con EU por tener comercio, transporte y vida diaria compartida.

Fechas clave para ajustar el reloj en 2026

El domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 am será el momento en el que deberás adelantar una hora tu reloj para que marquen 3:00 am, lo que significa que “perderás” 60 minutos de sueño esa madrugada.

Este ajuste aplica en Estados Unidos en casi todos sus estados, excepto territorios como Hawái o gran parte de Arizona.

Fin del horario de verano

El domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 am llegará el momento de regresar al horario estándar: los relojes se atrasan una hora.