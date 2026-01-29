Sheinbaum habla con Trump… y Melania: seguridad, T-MEC y todo esto abordaron

Donald Trump y Claudia Sheinbaum La presidenta informó a grandes rasgos los temas tratados con el mandatario estadounidense en temas comerciales y de seguridad.

La presidenta Claudia Sheinbaum volvió a tener una llamada con Donald Trump esta mañana del 29 de enero sobre temas de colaboración bilateral, particularmente en temas de seguridad y del acuerdo comercial del T-MEC. La mandataria nacional aseguró que ambas partes están avanzando en ambos temas para mantener la colaboración.

Sheinbaum presume nueva llamada cordial con Donald Trump

Luego de retrasar el inicio de la conferencia mañanera del día de hoy, Sheinbaum apareció en Palacio Nacional para referirse a su más reciente conversación con Trump.

“Fue una llamada cordial, amable, duró como 40 minutos. Hablamos de varios temas. Ayer estuvo el secretario de economía con el embajador para seguir hablando del tema del T-MEC y hablamos de varios temas, quedamos de seguir avanzando. Hay bastante pero no podemos comunicar mucho más.

Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral.



Sobre temas de seguridad coincidimos que vamos muy bien y de la parte comercial hablamos varios temas, conversamos y avanzamos. Tuvimos oportunidad de saludar a su esposa Melania, a quien conocí ya en Estados Unidos, tuve la oportunidad de saludarla y cerramos la conversación. Nos llamó ayer antier como continuidad de la última conversación y fue muy agradable y cordial". informó la presidenta de México

Seguridad y acuerdos comerciales: los temas centrales de la conversación

Uno de los puntos clave en la llamada entre Trump y Sheinbaum fue la industria automotriz, donde destacó la petición de agilizar los tramites aduaneros y de devolución se IVA, así como la actualización de las normas ambientales.

“Sobre seguridad estuvo Roberto en Washington con un equipo de trabajo de la fiscalía de la Secretaría de Seguridad y sus contrapartes de Estados Unidos. Los acuerdos que tomamos sigue avanzando sin diferentes temas, no hubo nada intencional. Estuvo de acuerdo conmigo en el entendimiento general.

Sobre el acuerdo comercial ayer hubo una publicación del interés que tienen de aumentar las reglas de origen en temas que no sean solo el automotriz. Vendrá Marcelo la próxima semana para dar más detalles. No hay algo concreto, pero se va avanzando. Ellos reconocen que México tiene el mejor acuerdo, vamos avanzando en las tarifas que ya tenemos como en las cosas que ellos tienen interés en el tratado. Se mantiene la revisión.”