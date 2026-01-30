Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: fecha de la nueva etapa de registro y requisitos

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro continuará en 2026 como una de las principales estrategias del Gobierno de México para apoyar a jóvenes que no estudian ni trabajan, brindándoles capacitación laboral en centros de trabajo registrados y un apoyo económico mensual.

De acuerdo con la información oficial, el registro a la plataforma permanece abierto de manera permanente; sin embargo, la nueva etapa de vinculación para 2026 comenzará el 1 de febrero, fecha en la que se habilitarán nuevas vacantes y espacios de capacitación en todo el país.

Fecha de la nueva etapa de registro en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026

Aunque los aspirantes pueden crear su perfil en cualquier momento, será a partir del 1 de febrero de 2026 cuando los jóvenes que ya estén registrados podrán postularse a un centro de trabajo, iniciar el proceso de selección y, en caso de ser aceptados, comenzar su capacitación.

Esta etapa es clave, ya que la vinculación depende de la disponibilidad de espacios y de los centros de trabajo activos en cada entidad.

Requisitos para participar en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026

Para formar parte de Jóvenes Construyendo el Futuro 2026, los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 18 y 29 años de edad.

de edad. No estar estudiando ni trabajando al momento del registro.

al momento del registro. Contar con identificación oficial vigente .

. Presentar CURP .

. Entregar comprobante de domicilio reciente.

reciente. Subir una fotografía con el rostro descubierto .

. Aceptar la carta compromiso y las reglas de operación del programa.

¿Qué ofrece el programa Requisitos para participar en Jóvenes Construyendo el Futuro 2026?

Las y los jóvenes que sean aceptados recibirán:

Capacitación laboral en un centro de trabajo por un periodo de hasta 12 meses.

en un centro de trabajo por un periodo de hasta 12 meses. Un apoyo económico mensual equivalente al salario mínimo vigente en 2026 .

. Seguro médico del IMSS durante el tiempo que dure la capacitación.

Recomendaciones para los aspirantes

Las autoridades recomiendan completar el registro con anticipación y mantener actualizada la información personal para poder postularse en cuanto inicie la etapa de vinculación. Asimismo, se sugiere revisar con frecuencia la plataforma oficial para conocer las vacantes disponibles según la entidad y el perfil del aspirante.

Jóvenes Construyendo el Futuro busca facilitar la incorporación de los jóvenes al mercado laboral mediante experiencia práctica, fortaleciendo sus habilidades y oportunidades de empleo formal.