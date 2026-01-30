¿Sigue cerrada la carretera Querétaro-San Luis Potosí? Reporte del choque múltiple Se reporta un choque múltiple en la carretera Querétaro-San Luis Potosí; esta es la información actualizada (@PCIVILQRO y @PamCerdeira)

Debido a un choque múltiple en la carretera Querétaro-San Luis Potosí, un camión de carga se incendió provocando el cierre parcial de la vialidad. Esta es la información actualizada.

De acuerdo con la Coordinación de Protección Civil del Estado de Querétaro, durante la tarde de este viernes 30 de enero se generó un accidente vehicular múltiple. Lo provocó un incendio en uno de los vehículos involucrados.

El accidente ocurrió a la altura del Parque Industrial Querétaro sobre la carretera 57 cerca del km 027 en dirección a Querétaro, generando un cierre total de la circulación.

¿Sigue cerrada la carretera Querétaro-San Luis Potosí?

Según Guardia Nacional Carreteras, a partir de las 6:30 de la tarde se liberó la circulación en dirección a San Luis Potosí, mientras que continúa el cierre total en dirección a Querétaro.

Esto debido a que las autoridades continúan con las maniobras para atender el choque múltiple que se generó durante la tarde de hoy en la carretera Querétaro-San Luis Potosí.

¿Qué pasó en la carretera Querétaro-San Luis Potosí?

En los videos compartidos por usuarios se puede observar el incendio de un vehículo de carga debido a su involucramiento en un choque con otros automóviles en la carretera Querétaro-San Luis Potosí.

Este accidente generó carga vehicular, pues los cuerpos de emergencia acudieron al lugar para atender el siniestro y poder controlar el fuego.

Hasta el momento no se reporta ningún herido, resultando únicamente en pérdidas materiales debido a los automóviles incendiados y las afectaciones por el golpe del choque.

¿Cuál es el tráfico en la carretera Querétaro-San Luis Potosí?

A pesar de que ya fue liberada la vialidad en dirección a San Luis Potosí de la carretera Querétaro-San Luis Potosí, la carga vehicular continúa.

Por otra parte, el carril en dirección a Querétaro de esta misma carretera continúa cerrado por la atención al siniestro.

Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar sus precauciones en caso de transitar esta vialidad, o bien tomar rutas alternas.