Alexander Volkanovski vs Diego Lopes: horario, cartelera, cómo y dónde ver la pelea de UFC 325 (UFC 325)

Volkanovski y Lopes chocan por el cinturón pluma en UFC 325 en la revancha más esperada del año en esta competición.

La pelea entre Alexander Volkanovski y Diego Lopes 2, por el cinturón de peso pluma, se celebrará en el Qudos Bank Arena de Sídney, Australia, este sábado 31 de enero como combate estelar del UFC 325.

Ambos peleadores superaron el pesaje oficial. Volkanovski marcó 144.5 libras, mientras que Diego Lopes registró 145 libras, quedando habilitados para disputar el campeonato. El combate representa una revancha directa tras la victoria del australiano en abril de 2025.

Alexander Volkanovski vs Diego Lopes: Horario en México de la pelea estelar de hoy UFC 325

De acuerdo con información oficial de UFC, el combate principal entre Volkanovski vs Lopes se llevará a cabo alrededor de las 8:00 PM (tiempo del centro de México). La transmisión del evento comenzará desde las 3:30 PM con las primeras peleas preliminares del Road to UFC.

Cartelera estelar UFC 325

Alexander Volkanovski (144,5 lb) vs Diego Lopes (145 lb) — Campeonato peso pluma

— Campeonato peso pluma Dan Hooker (155,75 lb) vs Benoît Saint Denis (155,75 lb) — Peso ligero

Rafael Fiziev (155,5 lb) vs Mauricio Ruffy (155,25 lb) — Peso ligero

Tai Tuivasa (265,5 lb) vs Tallison Teixeira (259 lb) — Peso pesado

Quillan Salkilld (155,5 lb) vs Jamie Mullarkey (155,5 lb) — Peso ligero

Cartelera preliminar

Junior Tafa (205,25 lb) vs Billy Elekana (204 lb) — Semipesado

Cam Rowston (184,5 lb) vs Cody Brundage (184,75 lb) — Peso medio

Jacob Malkoun (185.75 lb) vs Torrez Finney (185.75 lb) — Peso medio

Jonathan Micallef (170,25 lb) vs Oban Elliott (169,75 lb) — Welter de peso

Kaan Ofli (145,25 lb) vs Yizha (145,5 lb) — Peso pluma

Camino a la UFC – Finales

Sangwook Kim (155,75 lb) vs Dom Mar Fan (154,75 lb) — Ligero

Keiichiro Nakamura (145,25 lb) vs Sebastian Szalay (145,75 lb) — Pluma

Sulangrangbo (135,75 lb) vs Lawrence Lui (135,25 lb) — Gallo

Aaron Tau (129 lb) vs Namsrai Batbayar (126 lb) — Mosca





Alexander Volkanovski vs Diego Lopes: Canal, dónde y cómo ver UFC 325 en México hoy

La pelea estelar entre Alexander Volkanovski vs Diego Lopes se podrá ver en vivo en México a través de Paramount Plus y UFC Fight Pass, este sábado 31 de enero a partir de las 8:00 PM (tiempo del centro)..

El UFC 325 promete una noche clave para la división pluma, con Volkanovski defendiendo su cinturón ante un Diego Lopes decidido a cambiar la historia.

La revancha en Sídney concentra reflectores internacionales y mantiene en expectativa a los aficionados, en un evento que podría redefinir el rumbo del campeonato y marcar el inicio de una nueva etapa en la categoría.