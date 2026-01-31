ATDT desmiente hackeo Autoridades desmienten presunto hackeo a Morena y páginas del gobierno federal (Morena - Pexels)

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) desmintió que hayan sido vulneradas las páginas gubernamentales del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), frente a la circulación de un presunto hackeo a la base de datos del partido y de páginas del Gobierno federal, teoría que ha sido tendencia en redes sociales.

Este 30 de enero, la ATDT anunció que la información divulgada en redes sociales, donde se habla de una supuesta filtración de 2.3 terabytes de información de diversas instituciones gubernamentales, incluida la base de datos de Morena, es falsa.





¿Qué ha dicho Morena sobre el presunto hackeo masivo?

Algunos medios de difusión nacional, como Latinus, reportaron un hackeo masivo de páginas del Gobierno federal y del partido que encabeza el poder político en México.

La supuesta vulneración a la base de datos, donde presuntamente se llevó a cabo la extracción de 2.3 terabytes de información, incluiría a instituciones como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud.

Sin embargo, frente a esta información, Morena negó un golpe informático masivo y desmintió los señalamientos que circulan en redes sociales y en algunos medios de comunicación.

Al respecto, en sus redes sociales el partido político expresó:

“Respecto a la información difundida sobre un supuesto hackeo a bases de datos de Morena, informamos a nuestra militancia que nuestros sistemas NO HAN SIDO VULNERADOS y que los datos personales están protegidos. Nuestro movimiento sigue avanzando y combatiendo la desinformación”, informó el partido oficialista.





¿Cuál es la supuesta filtración en el padrón electoral de Morena?

De acuerdo con Eje Central, el Partido Movimiento de Regeneración Nacional habría sufrido una filtración de información correspondiente a datos de 29.899 millones de militantes.

Los datos filtrados incluirían claves de elector, teléfonos particulares y notas internas.

Además, también se habría filtrado información del Instituto Nacional de Formación Política de Morena (INFP).

Sin embargo, el partido liderado por Luisa María Alcalde se pronunció señalando que “nuestras bases de datos de militantes no han sido vulneradas”, puntualizaron en redes sociales.