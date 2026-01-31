Pide Comisión de Reforma Electoral a diputados de oposición enviar propuestas por debate de iniciativa presidencial

CDMX — El presidente de la Comisión de Reforma Política Electoral en la Cámara de Diputados, Víctor Hugo Lobo Román, llamó a los legisladores de oposición a enviar sus iniciativas en esta materia de cara a la recepción, en la segunda semana de febrero, de la propuesta de la jefa del Ejecutivo para modificar la Constitución y modificar las reglas de elección de los integrantes del Congreso de la Unión y de los Congresos locales.

Lobo Román confirmó que en los próximos días se va a discutir en el Poder Legislativo el dictamen a la iniciativa de la Presidenta, por lo que se tiene que buscar el máximo consenso con la oposición.

“Por supuesto que estaremos buscando a todos los grupos parlamentarios para iniciar la discusión; hemos estado a la expectativa, yo he buscado a los compañeros de otros partidos para que nos hagan llegar su visión de la reforma

“Acción Nacional, PRI y MC nos han hecho sentir que van a expresar pronto sus planteamientos, porque no podemos descalificar, pero sí conocer, más allá de lo dicho mediáticamente, qué estarían planteando”, expresó Lobo Román.

El morenista agregó que espera que la oposición presente sus planteamientos o unas iniciativas pronto e incluirlas en el debate alrededor de esta reforma.

El diputado fue cuestionado sobre el trabajo de la comisión que preside previo a la presentación de la reforma electoral, por lo que mencionó que en los próximos días se reunirán sus integrantes para revisar la iniciativa ciudadana que remitió la Mesa Directiva y otros documentos que no necesariamente requieren ser dictaminados.

El exjefe delegacional en Gustavo A. Madero recordó que la Comisión de Reforma Política Electoral ha realizado ya varios foros relativos a la reforma electoral, entre ellos con las comunidades migrante en el extranjero, la LGBTIQ+, e indígena y afromexicana, y está pendientes por realizarse al menos uno más con personas con discapacidad.

La presidenta Claudia Sheinbaum estimó el pasado viernes que será la segunda semana cuando ya muy probablemente se envíe su iniciativa de reforma electoral.