Reforma de 40 horas busca menos fatiga laboral y más tiempo de calidad de vida: Secretaría del Trabajo

CDMX — En México, alrededor de 13.4 millones de personas se beneficiarán con la reforma de reducción de la jornada laboral, de 48 a 40 horas, puntualizó el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, quien expuso que de esas personas, 8.6 millones trabajan entre 41 y 48 horas a la semana, mientras que 2.7 millones ocupa entre 49 y 57 horas para trabajar y poco más de dos millones supera las 58 horas a la semana.

Ante diputados de Morena, en el marco de la reunión plenaria de esta bancada, el funcionario dijo que los principales sectores laborales que tendrán la disminución de la jornada laboral será el de la industria manufacturera, el del comercio mayorista y minorista, los servicios de hospedaje, el de preparación de alimentos (conocido como el de hospitalidad), transporte, correos y almacenamiento.

“Vamos a establecer una jornada de 40 horas a nivel constitucional para garantizar este derecho a las y los trabajadores del país. En ningún caso la reducción implica la reducción de sueldos, salarios ni prestaciones de las personas trabajadoras, que esto fue además un encargo muy importante por parte de los trabajadores y por supuesto también por nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, subrayó.

Indicó que se tiene que garantizar con ello jornadas de trabajo dignas y acotar que no podrá superarse de ninguna forma una jornada de trabajo por encima de las 12 horas diarias, lo que calificó de relevante, dado que hay sectores económicos que tienen una demanda muy importante de horas, pero también se debe dar un equilibrio entre la vida personal y la laboral.

El funcionario dijo que en la iniciativa de reforma que se trabaja desde diciembre en el Senado se establece con ello la posibilidad de trabajar de 9 a 12 horas extraordinarias (a la semana). Actualmente, dijo, el margen es de 9 horas extraordinarias, pero admitió que al hacer es pasar de 48 a 40 se ampliará un poco el margen de las horas extraordinarias, sobre todo en salvaguarda de ciertos sectores en los que los trabajadores buscan a través de este régimen de horas extraordinarias un beneficio económico.

Enfatizó que en la Ley Federal de Trabajo se tiene que establecer que exista un tope máximo de cuatro horas triples, mismos que actualmente no existen.

“Las horas triples básicamente se dicen que serán a partir de la hora 57, pero nunca se establece un límite. A las mismas podrían irse hasta 60, 70 horas a la semana y ahora lo que queremos es también con ello mandar una señal muy clara de cuáles son los límites de ley, tanto ordinarios como extraordinarios, pero nunca será más de 12 horas, porque debe haber equilibrio entre la jornada laboral y la vida personal o familiar”.

CHECADORES LABORALES

Marath Bolaño comentó que con la finalidad de vigilar el cumplimiento de esta nueva jornada laboral de 40 horas en los centros de trabajo, se adiciona además como obligación para las personas empleadoras el registro electrónico de la jornada laboral.

En ello, la Secretaría de Trabajo, una vez aprobadas las modificaciones constitucionales y también así las legales, va a emitir las disposiciones que van a regular este registro.

PROHIBIR JORNADAS EXTRA A MENORES

Marath Bolaños destacó que por primera vez se van a prohibir las horas extras para menores de 18 años de edad y también vamos por la reducción de la jornada laboral, que va a ser de manera gradual, como ya mencioné, para concretar en el año 2030 esta semana de trabajo de 40 horas.