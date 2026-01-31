Suspenden comercialización en tres establecimientos de AT&T, reporta Profeco

Suspensión de tres establecimientos AT&T

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) llevó a cabo el pasado viernes 30 de enero un operativo de vigilancia y verificación en tres establecimientos del proveedor AT&T en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

La dependencia detectó que los establecimientos de AT&T ubicados en Portal Tlatelolco, Punto Tlatelolco y Soriana Tlatelolco incumplen con la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) al comercializar sus servicios de telecomunicaciones con un contrato distinto a la última versión registrada ante el Registro Público de Contratos de Adhesión.

La colocación de sellos de suspensión en dichos puntos comerciales pertenecientes al mismo proveedor tiene como objetivo evitar prácticas desleales al momento de contratar algún servicio de telecomunicaciones.

Al respecto, la dependencia hace un llamado a la población a consultar en el portal https://rpca.profeco.gob.mx/telecomunicaciones.html que el contrato que expide el proveedor de telecomunicaciones coincida con el registrado en la institución antes de firmar y adquirir alguno de sus servicios.

