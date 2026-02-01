Cae “El Águila” en operativo federal; aseguran armas y vehículo blindado

. Detención de El Águila.

Elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la sede Torreón, realizaron un operativo sobre la Carretera Federal 40D, libramiento Laguna Norte, a la altura del kilómetro 16+700, que derivó en la detención de cuatro personas y el aseguramiento de armas de fuego, cargadores, cartuchos, teléfonos celulares y un vehículo blindado.

Durante la intervención se confiscó una GMC Yukon Denali blanca, con blindaje de agencia y placas VDG-767-C del estado de San Luis Potosí, además de ocho teléfonos celulares de diversas marcas y colores.

Objetos asegurados

1 arma corta calibre .380, Glock modelo 25

1 arma corta calibre .45, marca Colt (modelo no visible)

1 cargador de plástico con 13 cartuchos útiles calibre .380

1 cargador metálico con 8 cartuchos útiles calibre .45

El hecho constituye una presunta violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Los detenidos

Jesús Adán Cruz Alvelais

Esaú Hernández Cervantes / Ever José González Bournes

Aylin Andrea Cruz Alvelais

Isabel Guadalupe Perla Trujillo

De acuerdo con reportes preliminares, uno de los detenidos habría utilizado un nombre falso y fue identificado como Ever José González Bournes, alias “El Pepe Águila”, prófugo de la justicia en Chihuahua. El sujeto aparece en segunda posición de izquierda a derecha, vistiendo chamarra negra, según la referencia visual del aseguramiento.

Investigaciones en curso

Fuentes señalan que González Bournes estaría vinculado con indagatorias de alto impacto, entre ellas señalamientos por su relación con el caso LeBarón, así como denuncias por el presunto robo y despojo de minas en Chihuahua y Sonora. Estas acusaciones forman parte de investigaciones en curso y deberán ser confirmadas o descartadas por las autoridades competentes.

Las personas detenidas y lo asegurado quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento legal.

La información difundida se basa en reportes preliminares y versiones ciudadanas. Este contenido se publica con fines informativos y en apego a las normas comunitarias de Facebook; la información podrá actualizarse conforme avancen las investigaciones.