Hospital del ISSSTE en Acapulco realizó su primera jornada quirúrgica de cataratas del año

Cirugía de cataratas Jornada quirúrgica de cataratas en el ISSSTE de Acapulco, Guerrero, devuelve la visión a 82 derecho habientes quienes recuperan además de la visión, su autonomía e independencia (SALTILLO, COAHUILA, 24ENERO2013.- En México, uno de los problemas visuales que aqueja a las personas es el problema de cataratas el cual es causa de ceguera. Para disminuir este problema en el Estado de Coahuila se realizan cirugías de manera gratuita p/Karla Itzel Ruíz)

Con el fin de revertir la pérdida progresiva de la visión de 82 pacientes, en especial adultos mayores, el ISSSTE en el puerto de Acapulco, Guerrero, llevó a cabo su primer jornada quirúrgica de cataratas del presente año, en aquel destino.

Dichas intervenciones permitirán a las y los derechohabientes beneficiados mejorar su autonomía, seguridad y calidad de vida, ello, como parte de la Estrategia Nacional de Jornadas Quirúrgicas del instituto.

Así, se garantizaron los insumos y el personal necesarios para operar los pasados lunes 27 y martes 28 de enero, a 42 y 40 pacientes, respectivamente, en el

nuevo Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE).

El jefe del área de Cirugía del Hospital Regional de Alta Especialidad (HRAE), Agustín Flores Jiménez, explicó que, de manera continua se realizaron las cirugías, con el fin de revertir la pérdida progresiva de la visión de las y los pacientes, en especial adultos mayores, lo que les permitirá mejorar su autonomía, seguridad y calidad de vida.

Destacó que, gracias a la gestión realizada por el director del nosocomio, Juan Carlos Hernández Luna, en coordinación con autoridades del ISSSTE a nivel central, se garantizaron los insumos y el personal necesarios para llevar a cabo las referidas intervenciones.

“Esta muestra de solidaridad que nos hacen con este tipo de campañas, nos ayudan, engrandecen al servicio médico y al hospital, para que el paciente se vaya agradecido”, expresó.

Flores Jiménez resaltó que la preparación de las y los beneficiarios comenzó meses antes con una serie de valoraciones médicas, entre ellas estudios cardiológicos, lo que permitió que llegaran a quirófano en condiciones óptimas de salud y que la jornada se desarrollara con éxito.