IMSS: compensación económica a médicos especialistas que trabajan en zonas de difícil cobertura 

Consejo del IMSS Consejo Técnico del IMSS, aprobó en sesión ordinaria otorgar una compensación económica a médicos especialistas que trabajan en zonas de difícil cobertura

El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aprobó otorgar compensaciones al salario al personal en las categorías Médico No familiar, con el objetivo de incentivar la contratación de médicos especialistas en plazas de difícil cobertura.

También está incluido personal que labora en hospitales rurales del extinto programa IMSS Coplamar -que en la actualidad operan en el Régimen Ordinario-, así como médicos familiares en funciones en servicios de Urgencias.

Así quedó establecido en la sesión ordinaria del citado consejo encabeza el director general del IMSS, Zoé Robledo, en la que se ratificó este bono que fue aprobado por primera vez en febrero de 2023.

González Andrade, indicó que esta medida significó una inversión de 1,122 millones de pesos que benefició a más de 20 mil médicos especialistas en hospitales todo el país.

Señaló que a través del pago de compensación el Instituto ha logrado una ocupación general de médicos especialistas del 93.47 por ciento, con énfasis en las entidades que presentan mayor vacancia: Campeche, Chihuahua, Chiapas, Coahuila y Tamaulipas.

Borsalino González Andrade, director de Administración del Seguro Social, detalló que en 2026 se otorgarán dos tipos de compensación mensual, así como un aumento del seis por ciento respecto al monto aprobado para el ejercicio de 2025: 2,339 pesos para personal que labora en hospitales en Ciudad de México, Estado de México Poniente, Jalisco y Nuevo León en plazas con ocupación menor a 93%, 7,018 pesos para personal que labora en hospitales en el resto del país en plazas con ocupación menor a 93%.

Expresó que los pagos serán aplicables por un periodo de 12 meses para plazas previamente ocupadas al 1 de marzo de 2026 y hasta 36 meses en aquellas que se contraten entre el 1 de marzo de 2026 y el 28 de febrero de 2027, a fin de favorecer la permanencia y arraigo en unidades médicas con mayor vacancia.

Este año, abundó, se incluirá la compensación para la categoría Médico No Familiar en Hospital Rural para unidades médicas de 19 entidades y que hasta el 30 de junio de 2025 pertenecían al programa IMSS Coplamar y que conforme al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 1 de julio se integran al Régimen Ordinario del Seguro Social.

Expuso que en febrero de este año alrededor de 7,500 médicas y médicos formados por el IMSS egresarán de los hospitales donde realizaron su especialidad y que durante marzo se realizará el Evento de Reclutamiento de Médicos Especialistas -también conocido como draft- que busca incrementar la contratación de este personal médico y fortalecer la atención médica.

Dijo que la ratificación y actualización de las compensaciones para unidades médicas con un porcentaje de ocupación menor al 93% tiene por objetivo que las y los especialistas egresados, ya sea durante el draft o en el transcurso del año, se decidan por las plazas de difícil cobertura.