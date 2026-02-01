Mario Delgado anuncia fortalecimiento educativo en Baja California

. Mario Delgado destacó que se destinarán 56 millones de pesos para ampliar la cobertura de la Universidad.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, presentó una serie de acciones para fortalecer el sistema educativo en el estado, en coordinación con la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y como parte del programa educativo impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Entre las medidas destacan la inauguración de la Primera Etapa de la Unidad Académica Tijuana de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), que actualmente atiende a 2 mil 594 estudiantes, de los cuales el 70 por ciento son mujeres. Delgado subrayó que este proyecto abre mayores oportunidades de desarrollo personal y profesional para la juventud de la región.

El titular de la SEP aseguró que en 2026 ningún egresado de secundaria en Tijuana quedará sin acceso a la preparatoria. Para ello, se ampliarán los planteles CBTIS 290, CBTIS 116, CBTIS 146 y CETIS 48, además de la construcción del CEBTIS 310, con lo que se abrirán 3 mil 500 nuevos lugares.

En el marco del Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín, Delgado anunció que todas las niñas y niños recibirán la Beca Universal Rita Cetina para útiles y uniformes escolares, incluyendo a estudiantes en condición de tránsito.

Asimismo, informó que se destinarán 56 millones de pesos para ampliar la cobertura de la Universidad Intercultural de Baja California, mientras que la Universidad del Bienestar Benito Juárez abrirá en 2026 la carrera de Medicina Comunitaria.

Finalmente, el secretario agradeció el respaldo de la Presidenta y adelantó que se abrirá un nuevo campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Mexicali, consolidando la expansión de oportunidades educativas en la entidad.