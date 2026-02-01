Reforma electoral debe contemplar revocación de mandato: senadores de Morena

Los senadores Ignacio Mier y Antonino Morales durante la Plenaria de Morena en el Senado

Senadores de Morena consideraron que la reforma electoral que impulsa la Presidenta Claudia Sheinbaum debe contemplar la revocación de mandato, como un ejercicio de democracia directa que permitirá evaluar y exigir cuentas a sus gobernantes.

Así lo afirmó el senador Antonino Morales Toledo, quien consideró que esa reforma electoral no es un simple ajuste, sino un cambio de fondo que debe ir acompañado de esta figura.

En el marco de la Reunión Plenaria de Morena en el Senado, Morales Toledo reconoció que a reforma electoral será prioridad en el Senado, pues el dinero que se ahorre de recortes a elecciones y partidos que plantean, será destinado a salud, educación, bienestar y no a burocracias, como ocurría en el pasado.

“Por eso reduciremos el costo de las elecciones y del funcionamiento de las instituciones electorales. También recortaremos el financiamiento excesivo de los partidos“, estableció.

El legislador oaxaqueño anunció que su voto será por las reformas que harán un país más justo, democrático y más soberano y felicitó lo designación del Coordinador Ignacio Mier y reconoció al senador Adán Augusto López por su labor al frente de la bancada.

“Nuestro grupo parlamentario está unido y preparado”, apuntó.

Insistió en la importancia de terminar con los legisladores plurinominales que establece la reforma electoral pues consideró que el pueblo debe elegir directamente a todos sus representantes en el congreso.

“Se acabaron los legisladores de escritorio. Que cada curul sea el resultado del voto ciudadano”, recalcó

En ese sentido, se pronunció a favor de que ese poder del pueblo sea permanente y se fortalezca con un instrumento clave, como es la revocación de mandato.

“Una herramienta ciudadana para evaluar, para exigir cuentas y, si es necesario, para concluir anticipadamente un mandato que no se cumpla”, mencionó, al destacar que en Oaxaca ya la ciudadanía vio cómo funciona este mecanismo de democracia.

La gente participó, opinó y ejerció su soberanía al mandatar la continuidad del gobierno de la Primavera Oaxaqueña que encabeza el gobernador Salomón Jara Cruz. Ese es el camino. “La democracia no es sólo votar cada cierto tiempo, es poder decidir todos los días “.