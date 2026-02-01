Un camino no es solamente una obra física, es un acuerdo social: titular de la SICT durante la inauguración de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes

Jesús Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Durante la inauguración de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes, Jesús Esteva Medina, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, compartió una reflexión sobre la importancia de construir caminos que beneficien a la población en general.

“Un camino no es solamente una obra física es también un acuerdo social, una promesa colectiva, un camino bien hecho no solamente permite pasar, invita a regresar y a confiar, por eso construir caminos es un acto profundamente humano, y profundamente político, habla de a quién incluimos a quien escuchamos, y si no lo construimos, a quién dejamos fuera.”

La carretera inaugurada en la sierra de Sonora cuenta con 134 kilómetros que fortalecerán la conectividad y la seguridad vial de la región. 18 kilómetros se ubican en Sonora y 116 en Chihuahua; 67 km fueron construcción nueva y 67 de conservación.

“Una palabra puede abrir paso o levantar muros, puede orientar o confundir, caminar las palabras implica hacerse responsables de ellas, darles cuerpo con acciones permitir que guíen sin imponer que expliquen sin excluir. Cuando decimos que vamos a construir debemos caminar esa palabra, cuando prometemos unir debemos recorrer esa promesa paso a paso, no basta con trazar discursos sino estamos dispuestos a transitarlos.”

En el evento en el que estuvo el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, así como el subsecretario de Infraestructura, Juan Carlos Fuentes Orrala, Esteva Medina indicó que la carretera tiene interconexión de Agua Prieta a Bavispe y el tramo nuevo llega a Nuevo Casas Grandes.

Esteva Medina resaltó que la volumetría total representó más de un millón 300 mil metros cúbicos de cortes; un millón 624 mil metros cúbicos de terraplenes; casi 24 mil metros cúbicos de concreto; mil 400 toneladas de cerca de acero y cerca de 30 mil metro s cúbicos de asfalto, así como 114 obras de drenaje importantes para asegurar la vida útil de la carretera.