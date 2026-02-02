Avance del 96.3 por ciento de 17 bachilleratos tecnológicos y la UNRC en Tlaxcala

Avance de los bachilleratos tecnológicos

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del Gobierno de México ha dado a conocer que la construcción de 17 Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS)en 11 entidades del país y la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) en Tlaxcala, cuenta y con un avance global de 96.3 por ciento. E

Dichas obras de infraestructura educativa se realizan en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los gobiernos estatales.

El CBTIS 293 de Hidalgo, tuvo una inversión que ascendió a 49.7 millones de pesos y tendrá una matrícula de 900 alumnos. Principalmente beneficiará a jóvenes que provienen de Tizayuca y Tolcayuca, así como de los municipios de Zumpango, Hueypoxtla, Temascalapa y Tecámac del Estado de México.

En el caso del CBTIS 304 de Querétaro, est requirió 50 millones de pesos en la obra y 18 millones de pesos en equipamiento. Recibirá a mil 80 estudiantes. Por su parte, la construcción generó 200 empleos directos y 500 indirectos.

Asimismo, las dos instalaciones cuentan con 12 aulas, laboratorio, talleres, aula de cómputo, cancha multifuncional, plaza cívica, andadores, accesos y áreas verdes, al igual que oficinas administrativas, sanitarios y equipamiento básico.

Por su parte, los otros 15 planteles de Educación Media Superior llevan el siguiente avance:

Baja California: Plantel Tijuana, 89 por ciento.

Chihuahua: Plantel Juárez, 99 por ciento.

Estado de México: Chalco, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, Nezahualcóyotl y Texcoco (seis planteles), 96.7 por ciento.

Guanajuato: Plantel León, 98 por ciento.

Jalisco: Plantel El Salto, 95 por ciento Nuevo León: Juárez y García (dos planteles), 95.

Oaxaca: Plantel San Blas Atempa, 95 por ciento.

Puebla: Plantel Cuautlancingo, 93 por ciento.

Yucatán: Plantel Mérida, 98 por ciento.

En lo que respecta a la UNR C en San Luis Teolocholco, Tlaxcala, esta registra un avance de 96 por ciento y tuvo una inversión de 130 millones de pesos. Tendrá una superficie total de 13 mil 833 metros cuadrados, de los cuales la primera etapa tendrá 6 mil 440 metros cuadrados de construcción.

En total, se construirán 204 aulas para 18 mil 360 alumnos de bachillerato y, en su primera etapa, 20 aulas para mil 200 estudiantes que se matriculen en la UNRC en Tlaxcala.

Con estas acciones, la SICT retoma sus funciones en obra civil, por lo que ya no sólo se limita a la construcción de carreteras, aeropuertos o puertos.