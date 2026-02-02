Calendario Beca Benito Juárez febrero: ¿Ya salieron las fechas de pago? Concluyó la entrega de tarjetas para la Beca Benito Juárez; conoce cuál es el calendario de pagos para febrero (Imagen hecha con IA y Programas del Bienestar)

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez finalizó la entrega de tarjetas del Banco del Bienestar, por lo que está próxima a iniciar la etapa de pagos. Conoce cuál es el posible calendario de pagos para febrero de la Beca Benito Juárez.

En febrero iniciarán los pagos correspondientes a los meses de enero-febrero para todos los beneficiarios de la Beca Benito Juárez y, en esta ocasión, para quienes recibirán su pago por primera vez, el depósito podrá ser de hasta $5,700 pesos.

¿Cuándo depositan la Beca Benito Juárez?

Aunque la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez no ha publicado el calendario oficial de pago correspondiente a los meses de enero-febrero, aquí te decimos cuáles podrían ser las fechas tentativas para este depósito.

Considerando que los depósitos se realizan únicamente en días hábiles, es decir, sin incluir fines de semana o días festivos oficiales, así como la calendarización de meses anteriores, este podría ser el calendario oficial de pagos para la Beca Benito Juárez de febrero:

Martes 3 de febrero: A

A Miércoles 4 de febrero: B

B Jueves 5 y viernes 6: C

C Lunes 9: D, E y F

D, E y F Martes 10 y miércoles 11: G

G Jueves 12: H, I, J y K

H, I, J y K Viernes 13: L

L Lunes 16 y martes 17: M

M Miércoles 18: N, Ñ y O

N, Ñ y O Jueves 19: P y Q

P y Q Viernes 20 y lunes 23: R

R Martes 24: S

S Miércoles 25: T, U y V

T, U y V Jueves 26: W, X, Y y Z

A pesar de que este es solo un calendario tentativo, se espera que en los próximos días se publique el oficial en las redes sociales de los Programas del Bienestar.

Recuerda que los depósitos se realizan de manera alfabética de acuerdo con la letra del primer apellido y se depositan en la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿A qué hora depositan la Beca Benito Juárez?

Aunque la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez publica el calendario oficial con la distribución de días en que se depositará, no existe una hora específica en la que el pago de la Beca Benito Juárez se realiza.

Sin embargo, descargando la aplicación móvil del Banco del Bienestar puedes conocer tu saldo, así como recibir notificaciones para cuando recibas algún depósito, como el del pago de la Beca Benito Juárez.