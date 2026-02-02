CFE recomienda acciones para prevenir accidentes con la infraestructura eléctrica

Nacional

La empresa productiva del Estado enfatizó que siempre debe mantenerse una distancia mínima de 2.5 metros respecto a cualquier línea o infraestructura eléctrica

Por Eidalid López
CFE recomienda acciones para prevenir incidentes con la infraestructura eléctrica

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reiteró su compromiso con la seguridad de la población y emitió una serie de recomendaciones para prevenir incidentes de terceros con la infraestructura eléctrica, los cuales pueden poner en riesgo la vida de las personas y afectar el suministro de energía.

De acuerdo con la CFE, uno de los principales factores de riesgo es el acercamiento indebido a las líneas eléctricas, subestaciones y demás instalaciones que forman parte de la red eléctrica nacional. Por ello, la empresa productiva del Estado enfatizó que siempre debe mantenerse una distancia mínima de 2.5 metros respecto a cualquier línea o infraestructura eléctrica, especialmente durante la realización de trabajos cercanos.

Entre las principales recomendaciones, la CFE pidió a la población nunca ingresar a instalaciones restringidas, ya que estos espacios están destinados únicamente a personal especializado. La dependencia advirtió que algunos incidentes ocurren por vandalismo o robo de componentes eléctricos, acciones que pueden resultar mortales debido al alto voltaje que manejan estas instalaciones.

Asimismo, la Comisión señaló que acercarse sin precaución a líneas eléctricas puede provocar accidentes graves. En caso de que se necesite hacer algún trabajo cerca de la infraestructura eléctrica, es indispensable notificar previamente a la CFE y coordinarse con su personal a través del número telefónico 071, el cual está disponible para atender reportes y solicitudes de apoyo.

La CFE hizo un llamado especial a quienes realizan actividades como construcción, pintura, albañilería, excavaciones, izaje, poda de árboles o mantenimiento en general, tanto en viviendas como en edificios particulares. Estas personas deben respetar la señalización, cercos y avisos de seguridad colocados en las instalaciones eléctricas, además de evitar construir debajo de líneas de energía o acercar herramientas, materiales u objetos a dichas estructuras.

En caso de detectar alguna situación de riesgo, como cables caídos, postes dañados o equipos eléctricos expuestos, la Comisión Federal de Electricidad pidió reportarlo de inmediato al 071. También recomendó mantenerse alejado del área afectada y no intentar intervenir por cuenta propia, ya que esto podría agravar el riesgo.

Si se presencia un incidente eléctrico que ponga en peligro a personas o bienes, la CFE indicó que se debe notificar de manera inmediata a las autoridades locales llamando al número de emergencias 911, para que se efectúe de forma oportuna y se eviten consecuencias mayores.

