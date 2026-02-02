CFE recomienda acciones para prevenir accidentes con la infraestructura eléctrica

CFE recomienda acciones para prevenir incidentes con la infraestructura eléctrica

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reiteró su compromiso con la seguridad de la población y emitió una serie de recomendaciones para prevenir incidentes de terceros con la infraestructura eléctrica, los cuales pueden poner en riesgo la vida de las personas y afectar el suministro de energía.

De acuerdo con la CFE, uno de los principales factores de riesgo es el acercamiento indebido a las líneas eléctricas, subestaciones y demás instalaciones que forman parte de la red eléctrica nacional. Por ello, la empresa productiva del Estado enfatizó que siempre debe mantenerse una distancia mínima de 2.5 metros respecto a cualquier línea o infraestructura eléctrica, especialmente durante la realización de trabajos cercanos.

Entre las principales recomendaciones, la CFE pidió a la población nunca ingresar a instalaciones restringidas, ya que estos espacios están destinados únicamente a personal especializado. La dependencia advirtió que algunos incidentes ocurren por vandalismo o robo de componentes eléctricos, acciones que pueden resultar mortales debido al alto voltaje que manejan estas instalaciones.

Asimismo, la Comisión señaló que acercarse sin precaución a líneas eléctricas puede provocar accidentes graves. En caso de que se necesite hacer algún trabajo cerca de la infraestructura eléctrica, es indispensable notificar previamente a la CFE y coordinarse con su personal a través del número telefónico 071, el cual está disponible para atender reportes y solicitudes de apoyo.

La CFE hizo un llamado especial a quienes realizan actividades como construcción, pintura, albañilería, excavaciones, izaje, poda de árboles o mantenimiento en general, tanto en viviendas como en edificios particulares. Estas personas deben respetar la señalización, cercos y avisos de seguridad colocados en las instalaciones eléctricas, además de evitar construir debajo de líneas de energía o acercar herramientas, materiales u objetos a dichas estructuras.

En caso de detectar alguna situación de riesgo, como cables caídos, postes dañados o equipos eléctricos expuestos, la Comisión Federal de Electricidad pidió reportarlo de inmediato al 071. También recomendó mantenerse alejado del área afectada y no intentar intervenir por cuenta propia, ya que esto podría agravar el riesgo.

Si se presencia un incidente eléctrico que ponga en peligro a personas o bienes, la CFE indicó que se debe notificar de manera inmediata a las autoridades locales llamando al número de emergencias 911, para que se efectúe de forma oportuna y se eviten consecuencias mayores.