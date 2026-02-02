El Servicio Militar vive su cambio más transcendental en 80 años

Este 2026 el Servicio Militar Nacional vive su cambio más trascendental en 80 años

El Servicio Militar Nacional vive su cambio más trascendental desde 1942, se trata de la reducción del periodo de adiestramiento, que pasará de 44 a sólo 13 semanas, con el objetivo de incrementar el interés de las nuevas generaciones. Durante los últimos diez años, 3 millones 78 mil 630 hombres han liberado su cartilla.

“El objetivo es darle un nuevo valor al Servicio Militar; que los jóvenes volteen hacia el Servicio Militar Nacional, más que por obligación, por el atractivo que ofrecen las trece semanas. Por las facilidades para obtener la cartilla liberada en el menor tiempo posible y por la importancia del documento”, así lo informó en entrevista con Crónica el general Luis Antonio Pantoja Hinojosa, director del Servicio Militar Nacional.

Además, detalló, que el Servicio Militar se modernizará con nuevas materias y actividades que tienen que ver con Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, Protección Civil, Acondicionamiento Físico, Defensa Personal, Primeros Auxilios, entre otras, que se adaptarán a las dinámicas actuales de los jóvenes, como una oportunidad de formación, disciplina y compromiso con el país.

Una de las actividades que se realizará por primera vez este 2026 es la práctica de tiro, “se implementa porque se les inculcará a los jóvenes su empleo en condiciones de seguridad”.

El general Pantoja, quien lleva 40 años de servicio, se dijo orgulloso de la responsabilidad que conlleva su cargo pues tiene la misión de llevar a cabo estos cambios tan trascendentales, que se hacen por primera vez en más de 80 años, para el beneficio de la ciudadanía y el pueblo de México.

El SMN ha sido, por más de ocho décadas, una institución clave en la formación cívica de los jóvenes mexicanos, más allá de la instrucción militar, su importancia radica en el fortalecimiento de valores como la disciplina, la responsabilidad, el respeto a la autoridad civil y el sentido de pertenencia a la nación; su reciente transformación busca reformar estos objetivos frente a las nuevas realidades del país.

General Luis Antonio Pantoja, director del SMN (Jennifer Garlem)

“Las materias forman parte de la formación de cualquier soldado. Queremos que los jóvenes conozcan el medio militar, nuestras actividades y cómo nos manejamos desde el interior de las fuerzas armadas”, comentó el general.

¿Quiénes pueden realizar SMN este 2026?

Este 2026 el Servicio Militar se dividirá en dos periodos, el primero iniciará del 14 de febrero al 9 de mayo y el “segundo escalón” será del 1 de agosto al 24 de octubre. Actualmente se realiza el “enlistamiento”, se reciben las cartillas de quienes cumplieron 18 años en el 2025, quienes nacieron en el 2007. El documento se tiene que entregar en los módulos de recepción ubicados en cada presidencia municipal.

El general explicó que también pueden participar aquellos ciudadanos que cuenten con su cartilla y no esté liberada, sin importar la edad que tengan; quienes cumplan 18 años en este 2026 tendrán que esperar hasta noviembre para presentar su cartilla y cumplir con su servicio en el 2027.

Otra opción que tienen los jóvenes para cumplir con su Servicio Militar es enlistándose voluntariamente en una de las doce compañías del SMN que existen en el país, que son unidades en las que se internan por un periodo de tres meses, “durante toda la semana son sometidos a un régimen de actividades como las que tenemos los militares, tanto cotidianas como de adestramiento”, añadió.

“Es una obligación para con el país, está establecido en la Constitución, que todos los jóvenes varones al cumplir 18 años tienen que encuadrarse para prestar su servicio; con la modificación al programa de adiestramiento se adecua a los tiempos que está viviendo el país y se hace más atractivo. Cuando ellos terminan con el servicio van a poder servir mejor a la comunidad en la que viven”.

Pantoja informó que en la actualidad la cartilla liberada ha cobrado más relevancia en las empresas, ya que los empleadores la solicitan como requisito por la formación que reciben los ciudadanos durante el SMN.

“Invitamos a todos los jóvenes a que entreguen su cartilla, y los que no la tengan, que se presenten a las juntas municipales de reclutamiento para obtener este documento tan importante. Estoy seguro de que el Servicio Militar Nacional los va a marcar favorablemente tanto en su vida personal como profesional”, añadió el general.

Más de 100 mil mujeres se han concluido el SMN

Para concluir, el general recordó que desde hace 20 años, la invitación para realizar el Servicio Militar se extendió a las mujeres y desde entonces, cerca de 100 mil mujeres han participado de las actividades voluntariamente.

“Para las mujeres no es obligatorio, pero las que cumplen 18 años también pueden enlistarse; al termino de su adiestramiento ellas también reciben su cartilla de liberación del Servicio Militar Nacional y a parte un reconocimiento. El programa de adiestramiento es el mismo y se busca que el mayor número de mujeres se incorporen”.